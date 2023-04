In Folge 11 müssen die GNTM-Kandidatinnen bei drei wichtigen Castings überzeugen. Auch der Entscheidungswalk bietet so einige Herausforderungen. Für gleich zwei Kandidatinnen endet in Folge 11 leider die Reise. Cassy und Marielena können leider weder bei den Castings noch auf dem Laufsteg überzeugen.

Die Woche fing nicht gut an für Marielena und Cassy. Zu zwei von drei Casting-Terminen wurden die beiden nicht mal eingeladen. Dafür konnten vier Mädels wichtige Jobs an Land ziehen.

Vier GNTM-Kandidatinnen überzeugen bei Casting

Nicole, Nina, Ida und Olivia konnten bei den drei Casting-Terminen punkten und ergatterten die begehrten Jobs. Für Ida, die das neue Gesicht der Social-Media-Kampagne des deutschen Handtaschenherstellers "Zoé Lu" wird, ist es bereits der zweite Job in der 18. Staffel GNTM. Auch Olivia kann sich freuen, die 22-jährige Studentin konnte in Berlin beim "Néonail"-Casting überzeugen und wird repräsentiert die Marke in deren kommender Werbekampagne "Express your Power".

Nina und Nicole dürfen hingegen auf der Berliner Fashion-Week für den deutschen Designer Kilian Kerner über den Laufsteg stolzieren. Besonders die 49-jährige Nicole hat Kerner regelrecht "umgehauen". Nina hingegen brachte den Designer zur Verzweiflung. Dennoch entschied sich Kerner für die 22-Jährige, vor allem weil durch ihre auffallende Haarfarbe seine Kreationen gut zur Geltung kommen.

Cassy und Marielena verpatzen Casting-Termin

Auch Cassy und Marielena durften sich bei Kerner vorstellen. Leider lief der Termin alles andere als gut. Cassy patzte im persönlichen Gespräch, als sie Kilian Kerner nicht den Namen des Fotografen sagen konnte, der eines ihrer schönsten Bilder geschossen hatte. Das kam beim Designer gar nicht gut an. Bei der 53-jährigen Marielena bemängelte der Designer vor allem den "motzigen" Walk.

Ungewöhnliche Hindernisse bei Entscheidungswalk

Beim Entscheidungswalk war in dieser Woche besonders wichtig: Nichts anmerken lassen. Die Models mussten auf einem Laufsteg gehen, der vollständig mit kleinen Plastikbällen ausgelegt war. Eine wacklige Angelegenheit, bei der die Kandidatinnen vor allem ihre Mimik unter Kontrolle halten mussten. Genau das konnte Cassy nicht. Für sie war es der "schlimmste Walk" den sie jemals hatte. Das bemerkten leider auch Heidi Klum und die Gastjuroren, Kilian Kerner und Modejournalistin Anna Dello Rosso. Die Gastjurorin riet Cassy mehr an ihrem Körper zu arbeiten, um bessere Kontrolle über ihren Laufstil zu bekommen. Am Ende fehlte es der 23-Jährigen an der für die Modewelt nötigen Wandelbarkeit und sie musste die Show verlassen.

Marielena konnte zwar den schwierigen Catwalk meistern, aber ihre Posen wirkten auf die Juroren altmodisch. "Der Walk soll die Gegenwart abbilden. Mode ist immer aktuell", erklärt Dello Rosso anschließend. Die 53-Jährige ist die älteste Kandidatin in dieser Staffel und muss leider in Folge 11 gehen. Die Jury konnte in ihr einfach kein Model-Potenzial sehen. Auch in Cassy sehen die Juroren kein Model-Potential.

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Maike (23), Medizinstudentin aus Frankfurt

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind raus: