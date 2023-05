Musik und Mode passt einfach zusammen. Das dachte auch Heidi Klum bei Folge 12 der 18. Staffel "Gemany's Next Topmodel". In dieser Woche mussten die verbliebenen Kandidatinnen Musik-Ikonen von Pop, Rock und Hip Hop darstellen. Eine Kandidatin kam dabei besonders aus sich heraus.

Bei den Shooting sollten die Models in verrückten Outfits verschiedene Musikepochen darstellen. Zur Auswahl stand Pop aus den 60ern, Disco aus den 70ern, Punk aus den 80ern und Hip Hop aus den 90ern. Die Idee zu dem Shooting hatte Heidi Klums guter Freund Thomas Hayo. Der erwartete nichts weniger als "Magie" am Set.

Wilde Tanzmoves und perfekter Spagat beim Shooting

Bei dem Shooting sticht Kandidatin Coco besonders hervor. Nicht nur weil sie den Clash-Klassiker "Should I stay or should I go" auswendig mitsingen kann. Sie legt auf der Bühne auch noch einen perfekten Spagat hin. Heidi ist begeistert: "In der ganzen Zeit bist du nie so aus dir rausgekommen wie heute". Auch Selma machte als Punk eine gute Figur. Das Outfit und ihr sorgloses Auftreten passen perfekt zum Punk-Lifestyle. In den 90ern geht Somajia als DJ zu "Push It" von Salt-N-Pepa so richtig ab. Als DJ tanzt sie wild im Hintergrund und macht dabei so lustige Geräusche, dass sich kaum jemand konzentrieren kann.

Mirella erzählt von Transformation in eine Frau

Beim anschließenden Casting für "Emmi CAFFÈ LATTE" wird es dann persönlich. Mirella spricht zum ersten Mal in dieser Staffel offen über ihre Transformation vom Jungen zur Frau. Den Casting-Leuten erzählt sie, wie ein Glitzer-Pulli ihr als Teenager die Augen geöffnet hat. Sie habe sich damals nicht nur für den Pullover entschieden, sondern auch für sich und ihre Freiheit. Trotz der Offenheit bekommt sie den Job leider nicht. Den sichert sich Selma.

Wackliger Entscheidungswalk

Beim Entscheidungswalk kommt es vor allem auf Trittsicherheit an. Die Models müssen in Gruppen in sehr hohen Absätzen und schrillen Outfits vom Designer Duo "The Blonds" über einen unebenen Beton-Laufsteg stolzieren. Dabei kommt auch Mirella immer mehr aus sich heraus, was auch den Juroren Tomas Hayo und Heidi Klum nicht entgeht. "Die hat die Kritik angenommen", lobt Thomas Hayo. Der sonst eher schüchternen 21-Jährigen macht die Sache sichtlich Spaß.

Maike ist raus

Keine gute Figur machte dagegen Maike beim Entscheidungswalk. Der Laufstil der 23-Jährigen wirkte unsicher und unrhythmisch. "Es ist so holprig und stolprig", kommentiert Heidi Klum den Walk. Auch das Shooting lief eher ernüchternd. Maike war laut Heidi Klum nicht so fotogen wie der Rest der Gruppe. Deswegen muss die Medizinstudentin aus Frankfurt in Woche 12 die Koffer packen. Dennoch bereut die Nachzüglerin ihre Teilnahme nicht "Es war einfach toll, es war ne richtig, richtig schöne Zeit", sagte die 23-Jährige zum Abschied.

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

