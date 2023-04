In Folge 11 wachsen die Ansprüche an die GNTM-Kandidatinnen. Am Donnerstag stehen bei der Fashion-Week in Berlin wichtige Casting-Termine an und die Konkurrenz schläft nicht...

Los geht der Casting-Marathon bei Designer Kilian Kerner, der Laufsteg-Models für seine Fashion-Week-Show sucht. Dabei müssen sich die verbliebenen 14 Kandidatinnen gegen 700 Models durchsetzen, die um den begehrten Job kämpfen. Nur 28 Models dürfen Kerners Kreationen auf dem Catwalk präsentieren. Der Designer stellt hohe Ansprüche an die GNTM-Kandidatinnen: "Ich erwarte von den Models, dass sie viel gelernt haben in den letzten Wochen. Dass sie laufen gelernt haben. Und vor allen Dingen: Dass sie richtig Bock haben, diese Show zu laufen", so Kerner laut einer Pressemitteilung von Prosieben.

Kunde verlangt Kreativität und positive Ausstrahlung

Beim zweiten Casting müssen die Mädels ihre Kreativität unter Beweis stellen. Für das Handtaschen-Label "Zoé Lu" sollen die Kandidatinnen sich in kleinen Gruppen Choreographien ausarbeiten, in denen die Taschen in Szene gesetzt werden sollen. Der Handtaschen-Hersteller sucht vor allem nach wandelbaren Models, die eine positive Ausstrahlung mitbringen. Wer beim Casting überzeugt, wird das Gesicht der Social-Media-Kampagne und bekommt einen Vorteil beim Entscheidungstag. Der letzte Castingtermin ist dann bei "NÉONAIL" und da wird schnell klar: Für die Kandidatinnen geht es oft um viel mehr.

Gut bezahlte Jobs bei GNTM 2023

Bei den Jobs ergattern die angehenden Models nicht nur einen Vorteil in der Entscheidung, es winkt auch ein großzügiges Honorar. In der aktuellen Staffel werden die verschiedenen Jobs laut Prosieben mit insgesamt 430.000 Euro bezahlt, zusätzlich zur Siegprämie von 100.000 Euro. Besonders für GNTM-Kandidatin Olivia ist das Honorar sehr wichtig. Die 22-jährige Hamburgerin möchte sich mit dem Geld bei ihrer Mutter bedanken.

Im Abenddress durchs Bällebad beim Entscheidungswalk in Folge 11

Beim Entscheidungswalk müssen dann die Models eine weitere Herausforderung bestehen. Die 14 Kandidatinnen müssen auf dem Laufsteg in eleganten Abendroben von Designer Kevin Germanier durch ein XXL-Bällebad stolzieren. Dabei ist es laut Heidi Klum am wichtigsten, sich nichts anmerken zu lassen. "Es ist ok, wenn nicht jeder Schritt sitzt, aber die Models müssen ein starkes Gesicht bewahren“. Mit diesem Catwalk haben viele Kandidatinnen auch zu kämpfen. Kandidatin Ida nimmt es allerdings mit Humor. "Wenn ich falle, falle ich wenigstens schön", so die 23-Jährige.

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Cassy (23), Tanzlehrerin aus Hamburg

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Marielena (53), Stewardess aus Frankfurt am Main

Maike (23), Medizinstudentin aus Frankfurt

