Es wird spannend bei Germany's Next Topmodel: Am morgigen Donnerstag entscheidet sich, welche der sechs verbliebenen Kandidatinnen ins Finale nächste Woche einzieht.

Die Aufregung ist groß bei Coco (21) Nicole (49), Olivia (22), Selma (19), Somajia (21) und Vivien (23). Sie alle träumen davon "Germany's Next Topmodel" zu werden. Somajia scheint zumindest recht zuversichtlich zu sein. "Ich denke ich werde es ins Finale schaffen. Denn wenn ich nicht an mich selbst glaube, wie soll irgendjemand anderes an mich glauben?", sagt die 21-Jährige. Doch zuvor müssen sie und ihre fünf Konkurrentinnen noch einige Herausforderungen bewältigen.

Willkommen im GNTM-Zirkus

Der "Cirque du Soleil" ist vor allem wegen seiner Akrobaten weltberühmt. Auch die Kandidatinnen müssen auf dem Trapez eine gute Figur machen. Beim Fotoshooting mit Max Montgomery geht es vor allem darum, der Höhe zu trotzen und eine möglichst elegante Figur zu machen. Es ist kein alltägliches Shooting vor dem Finale, wie Selma feststellt. "Es ist so krass. Wir stehen so kurz vorm Finale und man merkt wirklich, dass jeder kleine Fehler das Aus bedeuten kann. Hier kann sich gerade wirklich niemand sicher fühlen".

Der letzte Entscheidungswalk bei Germany's Next Topmodel

Nach dem Fotoshooting müssen die Models dann im letzten Entscheidungswalk vor dem Finale nochmal zeigen, was in ihnen steckt. Bei der Entscheidung wird Heidi Klum nicht nur von Designer Philipp Plein, sondern auch vom weltberühmten Model Elle Macpherson unterstützt. Auch den Models, die glamouröse Roben von Plein präsentieren, ist klar, wie viel auf dem Spiel steht. "Heute geht es um alles. Deshalb muss heute auch wirklich alles absolut on point sein", sagt Coco. Olivia gibt sich dagegen schon siegessicher: "Ich schätze meine Chancen ziemlich gut ein, ich glaube ich habe das Zeug dazu".

Wer tatsächlich ins Finale einzieht entscheidet sich am Donnerstag, den 8. Juni ab 20:15 Uhr auf Prosieben.

Diese 6 Models stehen im GNTM-Halbfinale: