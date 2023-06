Am Donnerstag, den 15. Juni findet in Köln das Finale der 18. Staffel Germany's Next Topmodel statt. Welche Kandidatinnen um den begehrten Titel kämpfen und welche Promis bei der Show dabei sein werden haben wird in diesem Artikel zusammengefasst.

Am morgigen Donnerstag wird sich entscheiden, wer "Germany's Next Topmodel" wird. Neben den Finalistinnen werden auch zahlreiche Promis bei der Show dabei sein. Dabei reist ein Special-Guest sogar extra aus Hollywood an.

Hollywood-Star bei GNTM zu Gast

Jennifer Lawrence ist vor allem durch die "Tribute von Panem"-Filmreihe bekannt geworden. Doch die US-Schauspielerin wurde auch mit einem Oscar und drei Golden Globes ausgezeichnet. Damit zählt Lawrence zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Die Amerikanerin ist einer von vielen hochkarätigen Namen die zur Final-Show von Germany's Next Topmodel eingeladen worden sind.

Alte Bekannte

Auch Designer-Legende Jean Paul Gaultier ist mit dabei. Der französische Designer unterstützt bereits zum zweiten Mal Heidi Klum bei der Topmodel-Suche. Mit Thomas Hayo ist auch ein alter Bekannter eingeladen. Der Creative Director gehört schon seit Jahren zur GNTM-Familie. Apropos Familie: Heidis Tochter Leni Klum wird auch bei dem Finale dabei sein und ihre Mutter unterstützen.

Scorpions und Co. rocken die GNTM-Bühne

Das Bühnenprogramm kann sich ebenso sehen lassen. Einer Pressemitteilung von Prosieben zufolge stehen neben der deutschen Band "Scorpions" auch die zweifache Grand-Prix-Gewinnerin Loreen und die deutsche Popsängerin Kim Petras auf der Bühne. Eröffnet wird die Show durch das Ensemble des Friedrichsstadtpalastes, wo das Finale auch stattfindet. Mit der Show "Falling - in Love" wollen die Künstler die Zuschauer mit einer farbenfrohen Performance ins Staunen bringen.

Hier nochmal alle Gäste des GNTM-Finales im Überblick:

Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence

Designerikone Jean Paul Gaultier

Rocklegenden Scorpions

Grammy-Gewinnerin Kim Petras

Topmodel Leni Klum

Creative Director Thomas Hayo

Zweifache ESC-Gewinnerin Loreen

Modeschöpfer Christian Cowan

Starchoreograf und Tänzer Majnoon

Ensemble des Friedrichstadt-Palasts mit "Falling in Love"

Die fünf Finalistinnen

Sie haben wochenlang gekämpft, gezittert und gebangt. Diese fünf Kandidatinnen kämpfen am Donnerstag um den Titel "Germany's Next Topmodel":