Anne Will und Gäste sprechen am Sonntag (3.12.) über Deutschland inmitten der großen Krisen dieser Tage. Wer ist mit dabei? Hier Gäste und Thema bei Will am Sonntag.

Anne Will-Gäste am 3. Dezember 2023

Robert Habeck (Vizekanzler, Bündnis 90/Die Grünen)

Navid Kermani (Schriftsteller)

Raphael Gross (Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum)

Florence Gaub (Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College)

Anne Will heute: Das ist das Thema der Sendung

Anne Will zieht Bilanz und blickt in die Zukunft: 2023 geht zu Ende, ein weiteres Jahr der Kriege und Krisen. Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert unvermindert an. Mit dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel hat eine neue Phase des Nahostkonflikts begonnen. Weltweit treten Antisemitismus und Rassismus noch offener zutage, auch in Deutschland. In Dubai wird dieser Tage bei der Klimakonferenz um die Zukunft des Planeten gerungen, in Berlin um die Zukunft des Bundeshaushalts. Deutschland befindet sich in der „Polykrise“, sagt Vizekanzler Robert Habeck. Aber das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Problemlösungskompetenz der Bundesregierung ist erschöpft. Wie verändert diese Situation die Gesellschaft? Welche Rolle kann Deutschland bei der Bewältigung der weltweiten Krisen spielen? Was kann für 2024 Zuversicht machen? Das will die Moderatorin mit ihren Gästen diskutieren.

Wann kommt Anne Will im TV und als Stream in der Mediathek?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr im Ersten und wird gleichzeitig als Stream in der Mediathek gezeigt.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.