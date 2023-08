In seiner neuen Heimat in der Türkei hat sich Fußballprofi Ryan Kent ein ungewöhnliches Haustier zugelegt: ein Krokodil! Für das sucht er jetzt einen Aufpasser.

Wer sucht einen neuen Job und hat starke Nerven? Ex-Bundesligaprofi Ryan Kent hätte da was. Der 26-Jährige sucht einen Aufpasser für sein Haustier. Kein Wunder, schließlich ist er als Fußballprofi viel unterwegs. Doch wer sich jetzt schon mit einem Hund Gassi gehen oder mit einer Katze kuschelnd auf der Coach sitzen sieht, der irrt gewaltig. Denn der Engländer hat ein Faible für außergewöhnliche Haustiere.

Ryan Kent wechselte von den Glasgow Rangers zu Fenerbahce Istanbul

Seit dieser Saison spielt der 26-Jährige für den türkischen Klub Fenerbahce Istanbul. Und mit dem früheren U20-Nationalspieler Englands zog ein Krokodil ins neue Heim ein, berichtet die Tageszeitung Yeniçağ. Wer also auf den geschuppten Freund des Profikickers aufpassen will, braucht eine gehörige Portion Mut. Ob es da so viele gibt?

Fußballprofi Ryan Kent sucht per Anzeige nach Krokodil-Sitter

Der 26-Jährige gab jedenfalls eine Anzeige für seinen künftigen Krokodil-Sitter auf, berichtet die Zeitung. Und dafür will sich der Engländer nicht lumpen lassen. Er ist bereit ein monatliches Gehalt von umgerechnet 2.800 Euro plus Krankenversicherung zu zahlen - in der Türkei ist das eine ordentliche Stange Geld. Das durchschnittliche Gehalt liegt hier nach Angaben der OECD nämlich bei etwa 1990 Euro pro Monat. Die rund 800 Euro mehr, die der Job bei Kent einbringt, kann dann wohl als Gefahrenzulage angesehen werden.

Kent soll Teamkollegen Schlange beim Wichteln geschenkt haben

Dass der ehemalige Spieler des SC Freiburg eine Liebe für Reptilien hat, ist nichts Neues. Laut Medienberichten soll der Stürmer Nikola Katic, seinem ehemaligen Teamkollegen bei den Glasgow-Rangers, beim vereinsinternen Weihnachts-Wichteln eine Schlange geschenkt haben - für viele wäre das wohl der absolute Albtraum. Und Erfahrung als Krokodil-Herrchen bringt der Engländer offenbar auch schon mit. Laut der schottischen Sun, einer Boulevardzeitung in Großbritannien, soll er in Glasgow wohl schon zwei Krokodile gehalten haben. Ob er dafür auch einen Krokodil-Sitter hatte, ist allerdings nicht bekannt.