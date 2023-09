Ein furzender Hund hat für ordentlich Ärger auf einem Langstreckenflug zwischen Paris und Singapur gesorgt. Ein Ehepaar aus Neuseeland will nun Geld von der Airline.

Auf einem Flug von Paris nach Singapur hat ein furzender Hund für reichlich Ärger in der Business-Class-Kabine gesorgt, berichtet das englischsprachige Portal "View from the Wing". Das Tier war als therapeutischer Hund mit seinem Besitzer in der Kabine der "Singapore Airlines"-Maschine. Nachdem das Tier zunächst schwer geatmet hatte, setzten einige Zeit später wohl heftige und andauernde Flatulenzen bei dem Hund ein.

Hundefurze auf Langstreckenflug nach Singapur: Neben üblem Geruch auch zu wenig Platz durch Hund

Daraufhin sei ein "unerträglicher Geruch" durch die Flugzeugkabine geweht, berichtet das Portal weiter. Zudem sei der Hund so groß gewesen, dass dauerhaft die Beinfreiheit eines weitern Fluggastes - der auf dem Weg nach Neuseeland war - beansprucht. Das Tier konnte zudem nicht auf dem Gang liegen, da die Flugbegleiter den Platz für die Service-Wagen benötigten.

Zusätzlich zu den geruchlichen Belästigungen durch die Hundefurze und die mangelnde Beinfreiheit, sei der Fluggast aus Neuseeland auch von dem Tier angesabbert worden. Der Mann und seine Begleiterin zogen daraufhin in die Economy-Class um.

Neuseeländisches Ehepaar will Rückerstattung - Singapore Airlines soll nur 68 Euro geboten haben

Aufgrund der weniger komfortablen Reise in der Economy-Class soll das bedrängte Paar aus Neuseeland nun eine teilweise Rückerstattung der Ticketpreise in der Business-Class von Singapore Airlines gefordert haben. Laut "View from the Wing" habe die Fluglinie aus Singapur dem Ehepaar aber nur einen Gutschein im Wert von rund 100 Singapore-Dollar (68 Euro) geboten.

Das ist Singapore Airlines

Singapore Airlines ist die nationale Fluggesellschaft des südostasiatischen Stadtstaates Singapur. Die Fluggesellschaften Scoot und Singapore Airlines Cargo sind Tochtergesellschaften des Unternehmens. Basis von Singapore Airlines ist der Flughafen Changi, die Fluglinie ist Teil der Star Alliance. Die Airline betreibt aktuell 146 Flugzeuge (darunter auch mehrere Airbus A380-800) und bedient damit Strecken nach Europa, Nordamerika, Afrika, Australien und Asien.