In der fünften Folge von "Germany´s Next Topmodel" (GNTM) steht traditionell das große Umstyling der Nachwuchsmodels an. Und auch dieses Mal flossen viele Tränen. Eine Kandidatin konnte sich aber so gar nicht mit ihrer bevorstehenden Veränderung anfreunden.

"Direkt zack und die Hälfte meiner Haare war ab“ - Beim Umstyling erwartet so manches Nachwuchsmodel radikale Veränderungen. Heidi Klum wählte zwölf Kandidatinnen aus und gab sie für ihren neuen Look in die Hände von Profi-Stylisten. "Diesen Menschen vertraue ich auch selbst meine Haare an", sagte Heidi Klum. Gesagt, getan: Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany’s Next Topmodel“ nahm die Model-Chefin selbst im Friseurstuhl Platz und ließ sich ein gutes Stück ihrer blonden Mähne abschneiden. Daneben gab es auch etwas Farbe - die Haarpracht der Model-Mama erstrahlt nun wieder in einem satten Blond. Somajia (21, Bielefeld): "Ich bin voll schockiert, ich dachte das wäre ein Spaß. Aber die haben wirklich Heidis Haare geschnitten, for real.“

Sarah will sich selbst treu bleiben

Für so manches Nachwuchsmodel standen große Veränderungen an. Für Sarah (20, Osnabrück) waren sie zu groß. Sie haderte lange mit sich, versuchte mit Heidi darum zu feilschen, wie viel von ihrem langen, braunen Haar abgeschnitten wird. Der erste Schnitt erfolge auf Höhe ihres Schlüsselbeins. "Es wäre schon etwas special", meinte die Model-Mama dazu. Für Sarah war daraufhin klar: "Dann bin ich raus." Sie fügte hinzu: "Ich will mich nicht verstellen, ich will so bleiben wie ich bin." Schließlich habe sie lange gebraucht, um sich in ihrem Körper wohl zu fühlen. Auch wenn die GNTM-Chefin verstehen konnte, dass sich Sarah nicht von ihren langen Haaren verabschieden konnte. "Die Regeln sind die gleichen wie in jedem Jahr. Deshalb verlässt uns Sarah heute."

Das Nachwuchsmodel verabschiedete sich daraufhin von ihrem Mitstreiterinnen - ein tränenreicher Abschied. Trotzdem war es für die 20-Jährige die richtige Entscheidung. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich wäre tot unglücklich gewesen." Auch wenn die Teilnahme bei GNTM immer ein Traum für sie gewesen sei - "Ich bleibe mir selber treu", betonte Sarah. Und das werde sie auch nicht für eine Fernsehshow ändern.

"Ich sehe aus wie ein Junge"

Richtig Bock auf das Umstyling hatte dagegen Anya (19, Berlin). "Ich bin so gespannt, was ich bekomme. Ich möchte unbedingt irgendwas Unnatürliches: also pink oder lila oder blau", freute sie sich. Sie bekam auch eine krasse Veränderung - allerdings anders als gedacht. Sie musste sich von ihren brustlangen, braunen Haaren verabschieden. Am Ende bekam sie eine blonde Kurzhaarfrisur verpasst. "Oh - ha damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet!", sagte Anya als sie zum ersten Mal nach dem Umstyling in den Spiegel blickte. "Ich war noch nie so kurz und blond. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen." Im Einspieler fand sie dann deutlichere Worte. Ihr erster Gedanke sei gewesen: "Ich sehe aus wie ein Junge. Ich finds scheiße."

Pinker Vokuhila statt brauner Langhaarfrisur

Die größte Veränderung erlebte aber Selma (18, Berlin). "Ich sehe aus wie eine andere Person. Ich habe mich erst nicht wiedererkannt", sagte sie bei ihrem ersten Blick in den Spiegel. Ihre langen, braunen Haare wichen einem pinken Vokuhila - dabei hatte Selma noch während des Umstylings erklärt, dass sie die Farben pink und lila gar nicht mag und das für sie die schlimmste Veränderung wäre. Am Ende aber strahlte sie in den Spiegel und feierte ihren neuen Look. "Die Frisur finde ich erstmal schon sehr gut. Die Farbe ist crazy. Aber ich finds geil."

Gastjurorin Alessandra Ambrosio steht Heidi Klum beim Entscheidungstag zur Seite

Ihre neuen Looks präsentieren die Topmodel-Anwärterinnen am Entscheidungstag vor Heidi Klum und Gastjurorin Alessandra Ambrosio. Der Catwalk stand unter dem Motto „Umstyling“: Sechs Models saßen nebeneinander in Friseurstühlen am Anfang des Catwalks. Trockenhauben und Zeitungen bedeckten ihre Gesichter. Sobald der Scheinwerfer-Spot auf eine der Kandidatinnen gerichtet war, hieß es für sie: Showtime! Das Nachwuchsmodel legte die Zeitung weg, nahm die Haube vom Kopf, stand auf und startete ihren Walk. Ida (23, Köln) gab sich optimistisch: „Ich fühle mich sehr selbstbewusst. Ich fühle auch die Haare, die Augen. Auch das Outfit. Ich denke wir werden das sehr gut hinkriegen heute.“

Auch Tracy geht

Neben Sarah (20) aus Osnabrück hat auch die Kandidatin Tracy das Handtuch geworfen. Zuvor hatte Heidi Klum die 25-jährige aus Essen noch als eine der Favoritinnen bezeichnet. Die medizinische Fachangestellte hatte allerdings Heimweh und war so von dem Drama in der Villa genervt, dass sie die Sendung aus freien Stücken verließ.

