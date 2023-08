Horrormeldung aus einem Flugzeug der Iraqi Airways am Flughafen Dubai. Dort war ein Bär im Gepäckraum ausgebrochen.

In einem Flugzeug der Airline "Iraqi Airways" ist am Freitag ein Bär ausgebrochen. Wie unter anderem "The Telegraph" berichtet, ereignete sich der Zwischenfall am Freitag auf dem belebten internationalen Flughafen in Dubai.

Vor dem Start nach Bagdad: Bär bricht in Flugzeug aus

Die Maschine, die nach Bagdag fliegen sollte, konnte nach dem Zwischenfall erst mit eine rund einstündigen Verspätung abheben. Zuvor musste der ausgebrochene Bär erst noch betäubt werden. Wie das Tier aus seinem Käfig ausbrechen konnte und an wen das Wildtier geliefert werden sollte - unklar.

Video zeigt ausgebrochenen Bären in irakischem Flugzeug

In einem Videoclip auf Twitter ist zu sehen, wie Mitarbeiter des Flughafens versuchen, das Tier an einer Gepäcktür des Flugzeuges zurückzudrängen. Laut "The Telegraph" ist die Haltung von Wildtieren bei wohlhabenden Irakern mittlerweile sehr beliebt. Der irakische Premierminister Mohammed al-Sudani (53) hat eine Untersuchung des Vorfalls angekündigt. Unter anderem soll geklärt werden, an wen das Tier geliefert werden sollte.

Dubai International Airport ist wichtigster Flughafen im Nahen Osten

Der Flughafen in Dubai wurden 2022 von rund 66 Millionen Fluggäste genutzt. Er ist damit weltweit einer der am intensivsten frequentieren Airports. Aufgrund der bald erreichten Kapazitätsgrenze entsteht derzeit ein neuer Flughafen mit dem Namen Dubai-World Central. Über 100 Fluggesellschaften fliegen von und nach Dubai. Zudem ist der Flughafen ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für viele humanitäre Hilfsflüge nach Afrika und Südostasien.

Das ist Iraqi Airways

Iraqi Airways wurde 1945 gegründet und ist die staatliche Fluggesellschaft des Irak. Insgesamt befinden sich 37 Flugzeuge in der Flotte des Unternehmens. Diese haben ein Durchschnittsalter von 8,3 Jahren (Stand Juli 2023). Die Fluggesellschaft fliegt 35 nationale und internationale Destinationen an. In Europa nutzt die Fluggesellschaft geleaste Maschinen der Air Explore. Ziele sind u.a. Frankfurt am Main, Düsseldorf und Berlin.