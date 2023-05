In der 14. Folge von "Germany´s Next Topmodel" am Donnerstag, 18. Mai, posieren die Kandidatinnen vor Fotograf Kristian Schuller. Und der hat ein besonders Shooting geplant.

"Germany´s Next Topmodel"-Kandidatinnen sollen eine Fantasie darstellen

"Bei dem heutigen Shooting geht es um Farben, Grafiken, Poesie. Es ist kein klassisches Mode-Shooting, sondern es geht darum eine Fantasie darzustellen, ein Lebensgefühl", sagt Fotograf Kristian Schuller zum Fotoshooting, das er geplant hat. In der kalifornischen Wüste posieren die Kandidatinnen von "Germany´s Next Topmodel" in einem Set aus bunten Bällen und tragen dabei Kleider aus flatternden Stoffen.

Diese Stoffe gilt es im Wüstenwind zum Leben zu erwecken. "Die größte Herausforderung bei dem Shooting ist, den vielen Stoff in Szene zu setzen", meint die 21-jährige Mirella. "Ich will heute versuchen, mal etwas ganz anderes aus mir rauszuholen. Eine Seite, die man zuvor einfach noch nicht zu sehen bekommen hat.“

GNTM-Kandidatinnen sollen Foto zum Leben erwecken

Kristian Schuller hat eine klare Vision für die Fotos und zeigt jeder Kandidatin auf einer eigens angefertigten Skizze, wie sie posieren soll. Die 18-jährige Selma ist als Erste dran. Sie wirft den knallorangenen Stoff ihres Umhangs in die Höhe und steht wie ein großer Schmetterling in der Wüste. Heidi Klum: "Die Aufgabe des Models ist es, das Foto zum Leben zu erwecken und das macht Selma wirklich toll", meint Heidi Klum dazu. "Das sind epic shots.“

So farbenfroh das Fotoshooting wird, so düster wird der Entscheidungswalk. Die Nachwuchsmodels sollen die Mode von Designerin Esther Perbandt auf dem Catwalk präsentieren. Das besondere an ihrer Kollektion: Alles ist schwarz.

Designerin Esther Perbandt wünscht sich einen starken Walk

Die 22-jährige Vivien meint dazu: "Ich gefalle mir richtig gut in diesem Outfit. Ich fühle mich kraftvoll.“ Die gleichaltrige Olivia aus Hamburg ergänzt: „Schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Das sind Klamotten, in denen du tough sein musst und ich bin die Definition von tough. Deswegen bin ich total in meinem Element.“

Das passt zu dem, was sich die Designerin vorstellt. Perbandt wünscht sich von den Models einen starken Walk: „Man muss aufpassen, dass das Outfit einen nicht dominiert, sondern dass man es selbst schafft, das Outfit zu dominieren.“

Models laufen in flachen Schuhen über den Catwalk

Eine weitere Besonderheit: Die Kandidatinnen laufen erstmals auf flachen Schuhen über den Catwalk. Gastjurorin und Supermodel Karolína Kurková: "Es ist vielleicht einfacher, weil es bequemer ist. Für die Ausstrahlung des Models ist es aber nicht so leicht. Die flachen Schuhe verleihen dem Walk etwas Alltägliches. Doch das ist bei einem Couture-Walk nicht gefragt.“

Die 14. Folge von "Germany´s Next Topmodel" läuft morgen am Donnerstag, 18. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind raus: