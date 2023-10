Ein kleines Missgeschick hatte böse Folgen für eine Frau in den USA. Eine Abrissfirma machte irrtümlicherweise ihr Haus dem Erdboden gleich.

Nachbar informiert Hausbesitzerin über Abriss

Eine böse Überraschung erlebte Susan Hodgson, als sie im Urlaub war. Ein Nachbar rief sie an und fragte, ob sie jemand beauftragt habe, ihr Haus abzureißen. Als sie das verneinte, erwiderte der Nachbar, dass aber genau das gerade geschehe. So beschreibt Susan Hodgson diesen skurrilen Anruf mehreren amerikanischen Medien.

Das Haus der US-Amerikanerin stand im Südwesten Atlantas. Jahrelang habe ihre Familie dort gelebt. Nun ist von dem Haus nur noch ein Haufen Schutt übrig, wie Fotos zeigen. In den vergangenen 15 Jahren stand das Gebäude zwar leer, sie habe aber Steuern dafür gezahlt und sich darum gekümmert, sagt Hodgson. "Das Gras ist gemäht und der Hof ist sauber", so die Amerikanerin. Sie dachte, alles sei in bester Ordnung - bis der Anruf kam.

Firma irrt sich in der Adresse und reißt falsches Haus ab

Hodgson bat daraufhin ihren Nachbarn, das Gespräch mit dem Arbeiter zu suchen. Doch der habe ihn nur angeschnauzt, dass er sich um seinen eigenen Kram kümmern solle. Anschließend schickte Hodgson Familienmitglieder zum Haus, um die Verantwortlichen zur Rede zu stellen. Als einer von ihnen die Genehmigung aus der Tasche zog, dürfte er aus allen Wolken gefallen sein - die Abrissfirma hatte sich nämlich in der Adresse geirrt und das falsche Haus abgerissen. Danach ging alles ganz schnell: "Er packte einfach alles zusammen und ging" - und ließ die Familie mit dem zerstörten Haus zurück.

Hausbesitzerin erstattet Anzeige

Sie sei wütend und schockiert, sagte Hodgsons gegenüber US-Medien. "Ich wache immer wieder auf und denke: 'Ist das alles ein Scherz, oder was?'" Nun versuche sie herauszufinden, wie das geschehen konnte. Sie habe Anzeige erstattet und Anwälte eingeschaltet.

Doch bis jetzt habe sich die verantwortliche Firma noch nicht bei ihr gemeldet. "Ich denke, sie schulden uns eine Entschuldigung und eine Entschädigung", so Hodgson. Das Nachrichtenportal FOX 5 bat das verantwortliche Unternehmen daraufhin um eine Stellungnahme. Das erklärte, dass sie den Vorfall untersuchen und an einer Lösung arbeiten.