Am Mittwoch, 10. Mai stand auf RTL das Finale vom Bachelor 2023 auf dem Plan. Bachelor David Jackson hat sich auch für eine der beiden Finalkandidatinnen entschieden. Doch in der großen Wiedersehensshow danach, platzt die Bombe: Der Bachelor ist jetzt mit der eigentlich Zweitplatzierten zusammen.

Eigentlich lief das Finale vom Bachelor 2023 so ab wie man es sich vorstellt: Der Bachelor David Jackson verbringt auf zwei Einzeldates noch einmal viel Zeit mit seinen beiden letzten verbliebenen Kandidatinnen Angelina und Lisa. Er kann sich aber vorerst nicht entscheiden, weil er völlig aufgewühlt ist und kaum einen klaren Gedanken fassen kann. Am Ende muss er sich dann aber doch entscheiden, und tut das auch.

Lisa und David auf der Kartbahn

Zuerst einmal versucht David aber die anstehende Entscheidung auszublenden. Er freut sich einfach nur auf Zweisamkeit mit Lisa. Zunächst machen die beiden Adrenalin-Junkies die Kartbahn unsicher, ehe sie sich auf ein verträumtes Chalet zurückziehen: "Da werde ich dann mindestens genauso Gas geben wie hier", scherzt der Bachelor und führt aus: "Das ist auf jeden Fall das, was ich heute brauche. Nochmal ganz viel Zeit mit Lisa und sich nochmal voll aufeinander einlassen." Gemeinsam lassen sie ihre bisherige Reise Revue passieren und verbringen erstmals eine Nacht miteinander – ganz ohne Kameras und andere äußere Einflüsse. "Wir sind jetzt auf jeden Fall noch mehr zusammengerückt", verrät Lisa am nächsten Tag. Und auch David hat die magischen Momente mit der Potsdamerin genossen, durchlebt aber zugleich ein "extremes Gefühlschaos", wie er sagt. "Ich hoffe, dass der Moment kommt, wo ich dann eine klare Tendenz habe." Ob ihm das zweite Date mit Angelina mehr Klarheit verschafft?

David und Lisa beim Date auf der Kartbahn. RTL

Angelina und David im Greifvogelpark

Auch das Date mit Angelina wird eine besondere Erfahrung für beide: David und die 28-Jährige besuchen einen Greifvogelpark und sind überwältigt von den imposanten Tieren. Im Anschluss hat der Bachelor Gelegenheit, auch mit der Albstädterin nochmal ganz viel Zeit zu zweit zu verbringen. Gemeinsames Kochen, ein inniges Miteinander – der Bachelor bekommt einen Eindruck davon, wie eine Zukunft mit Angelina aussehen könnte. Sie genießen die Nacht und das erste gemeinsame Aufwachen am nächsten Morgen. "Shit, ich hab mich verliebt. Was soll ich sagen!?", gesteht Angelina. Und auch David verrät: "Das ist auf jeden Fall mehr wie verknallt sein." Aber Gefühle hat er eben auch für eine andere Frau, was die bevorstehende Entscheidung zur mit Abstand schwersten macht …

David und Angelina im Greifvogelpark. RTL

Überraschung bei Wiedersehensshow

Schließlich ist es soweit: "Ich möchte dir an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe", sagt David verlegen, aber über das ganze Gesicht grinsend zu seiner erwählten Herzensdame Angelina. Damit scheint die Sache klar zu sein. Doch wie sich schon in der großen Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig im Anschluss herausstellt, war das Glück nicht von langer Dauer: Denn David Jackson verriet, dass er nicht mehr mit Angelina zusammen ist - sondern mit der Zweitplatzierten Lisa. "Es ging über einen Umweg", sagte der 32-Jährige.

"Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa so gehen zu lassen"

Nachdem er sich, wie die dpa berichtet, zweimal mit Angelina getroffen habe und beide gemerkt hätten, dass es zwischen ihnen "in der Realität" nicht funktioniere, habe er Lisa angerufen. Die 32-Jährige sei dann zu ihm nach Dubai geflogen - und nun seien sie ein Paar. "Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa so gehen zu lassen", sagte der Bachelor. "Ich hab nicht aufgehört, an Lisa zu denken und bin dann auf Lisa zugegangen." Er sei "mega dankbar", dass sie ihm noch eine Chance gegeben habe. "Wir sind da ganz einfach rangegangen", sagte Lisa. "Das war einfach noch genau so da, es war einfach genau dieser Moment. Wir mussten da nicht viel drüber reden, wir haben das sofort wieder miteinander gefühlt." Zwar führe das Paar derzeit noch eine Fernbeziehung, aber sie seien beide lösungsorientiert, sagte der Bachelor.

Angelina: "Ist doch jetzt alles top."

Die eigentliche Gewinnerin Angelina wünschte den beiden "von Herzen" alles Gute: "Bei uns hat's nicht geklappt - wenn es bei den beiden klappt, freue ich mich für sie, auf jeden Fall", sagte die 28-Jährige. "Ist doch jetzt alles top."

Die letzte Rosenvergabe kann man sich auf RTL+ anschauen.