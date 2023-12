Mitte November ist es in einem Dresdener Wohnhaus zu dramatischen Szenen gekommen. Bei einem Wohnungsbrand wurde ein Mann schwer verletzt. Wie ein vor kurzem aufgetauchtes Video zeigt, soll sich der 25-Jährige mit einem verzweifelten Sprung von einem Balkon gerettet haben.

Nach Angaben der Polizei Sachsen war das Feuer am Morgen des 16. Novembers im Stadtteil Striesen ausgebrochen. Insgesamt 49 Einsatzkräfte von mehreren Feuerwachen bekämpften die Flammen im zweiten Stock. Die Feuerwehrleute brauchten knapp drei Stunden um die Flammen zu löschen.

Feuerwehr rettet Mann mit Drehleiter

Ein 25-jähriger Bewohner konnte sich auf einen Balkon retten, wo die Feuerwehr ihn mittels Drehleiter in Sicherheit bringen konnte. Der junge Mann wurde im Anschluss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. So wird der Vorfall zumindest in den offiziellen Meldungen der Feuerwehr und Polizei geschildert.

Video soll Sprung zeigen

Im Internet kursiert seit kurzem ein Video, dass ein ganz anderes Licht auf den Wohnungsbrand wirft. Darauf ist der Mann auf dem Balkon zu sehen - gefesselt an ein Bettgestell. Anschließend soll der 25-Jährige dann mitsamt dem Bettgestell vom Balkon auf einen Vorbau gesprungen sein. Dem Newsportal "Dresdner Neuste Nachrichten" lagen zudem Fotos vor, die ein verkohltes Bettgestell zeigen, an der eine einzelne Handschelle befestigt ist.

Schrecklicher Verdacht

Seine 19-jährige Freundin, die bei dem Brand ebenfalls verletzt wurde, flüchtete anschließend vor den Einsatzkräften. Wenig später stellte sie sich der Polizei. Die Ermittler haben nun den Verdacht, dass die junge Deutsche ihren Freund ans Bett gefesselt und anschließend Feuer gelegt hat. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei in Sachsen derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang und dem Motiv machen.