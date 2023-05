Der FC Bayern muss derzeit verletzungsbedingt auf die Dienste von Top-Torwart Manuel Neuer (37) verzichten. Dafür machte der Weltmeister von 2016 jetzt im Allgäu Station.

Sonthofen in Aufruhr: Manuel Neuer ist in der Stadt. Gesehen wurde der verletzte FCB-Profi unter anderem beim Essen in der Innenstadt und das einige Stunden bevor es für seine Teamkollegen "dahoam" gegen RB Leipzig um die Deutsche Meisterschaft geht.

Doch was hat Manuel Neuer im Allgäu eigentlich gemacht? Kurzurlaub? Unsere Kollegen von allgauer-zeitung.de haben mehr herausgefunden.