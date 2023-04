Für ordentlichen Wirbel gesorgt hat jetzt ein erfundenes Interview mit dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher in der Zeitschrift "die aktuelle". Die Familie Schumacher will rechtliche Schritte in die Wege leiten.

Auf dem Cover der Zeitschrift "die aktuelle" vom 15. April lächelt der ehemalige Rennfahrer den Lesern entgegen, darunter prangt die Schlagzeile: "Michael Schumacher: Das erste Interview - Weltsensation!". In etwas kleinere Schrift ist darunter zu lesen "Es klingt täuschend echt".

"die aktuelle" führt "Interview" mit künstlicher Intelligenz

Um was es sich bei dem Interview genau handelt, erfährt der Leser im Heft. Wie mehrere Medien berichten, habe die Zeitschrift für das Interview Textpassagen verwendet, die eine künstliche Intelligenz (KI) im Internet generiert habe. "die aktuelle" habe demnach mit der KI kommuniziert. Die Antworten, die das Magazin dabei erhielt, verwendete es für einen Artikel mit der Überschrift "Mein Leben hat sich total verändert". Wer nicht so genau hinschaut, könnte dabei durchaus den Eindruck bekommen, dass die Zeitschrift den ehemaligen Rennfahrer tatsächlich interviewt hat.

Familie Schumacher will rechtlich gegen Interview vorgehen

Die Familie Schumacher möchte nun dagegen vorgehen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte sie, dass sie rechtliche Schritte in die Wege leiten werde. Die Funke Mediengruppe, zu der "die aktuelle" gehört, wollte sich auf Anfrage der dpa nicht äußern. Mehrere Medien hatten zuvor über den Vorgang berichtet, darunter der Online-Branchendienst "Übermedien".

Nach Skiunfall: Michael Schumacher lebt völlig zurückgezogen

Seit einem schweren Wintersportunfall im Jahr 2013 lebt Michael Schumacher völlig zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Damals stürzte er beim Skifahren in Meribel, in den französischen Alpen, und prallte mit seinem Kopf auf einen Felsen. Obwohl er einen Helm trug, erlitt er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ein Arzt erklärte später, dass der Helm ihm das Leben gerettet hatte. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist so gut wie nichts bekannt. Mit Verweis auf Schumachers Privatsphäre will sich seine Familie nicht dazu äußern. "'Privat ist privat', wie er immer sagte", hatte seine Ehefrau Corinna Schumacher zuletzt in einer Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2021 gesagt. "Michael hat uns immer beschützt, und jetzt beschützen wir Michael."