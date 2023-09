Ein Lottospieler aus NRW hat am Dienstag den Eurojackpot geknackt. Auch heute geht es bei der Ziehung um eine stattliche Summe.

Der Eurojackpot ist eine der größten Lotterien Europas. Dienstag wurde der Jackpot geknackt. Ein Lottospieler aus dem Raum Köln in NRW schnappte sich die - einmal bitte festhalten - stolze Summe von 65.950.426,80 Euro. Damit fällt der Eurojackpot für die nächste Ziehung am heutigen Freitag, 22. September 2023, auf die Startsumme zurück. Dem Gewinnern oder der Gewinnerin winken jetzt die immer noch ausreichenden 10 Millionen Euro.

Die Zahlen im Eurojackpot waren am Dienstag 66 Millionen Euro wert. So viel Geld lag im Jackpot, weil auch vergangenen Freitag niemand alle Gewinnzahlen samt Eurozahlen auf seinem Tippschein hatte. Ziehungsort ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

Eurojackpot heute: Gewinnzahlen und Quoten

Gewinnzahlen 8, 18, 26, 38, 39

Eurozahlen 2 aus 12: 4, 12

Das waren die Gewinnzahlen der Ziehung vom vergangenen Dienstag in Helsinki.

Wie groß ist die Chance, Eurojackpot zu gewinnen?

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Auch interessant für dich: Dienstleistungen

Post scheitert mit Antrag auf Briefporto-Erhöhung

Wie oft wird der Höchstgewinn beim Eurojackpot abgeräumt?

In den vergangenen Jahren wurde bei der Ziehung im Eurolotto gleich mehrfach der Höchstgewinn von 90, beziehungsweise jetzt 120 Millionen Euro abgeräumt.

November 2022: Der Rekord-Jackpot von 120 Millionen Euro geht nach Berlin.

Juli 2022: Der Rekord-Jackpot von 120 Millionen Euro geht an einen Spieler in Dänemark.

Mai 2022: Der Rekord-Jackpot von 110 Millionen Euro geht nach Deutschland.

August 2021: Zwei Spieler teilen sich den 90-Millionen-Euro-Jackpot.

Mai 2021: Ein Spieler aus Hessen gewinnt den 90-Millionen-Euro-Jackpot.

Januar 2021: Ein Gewinner aus Nordrhein-Westfalen räumt den 90 Millionen Euro schweren Jackpot beim Eurolotto ab.

Mai 2020: Ein junger Mann aus Bayern räumt den 90-Millionen-Eurojackpot ab.

Februar 2020: ein Eurojackpot-Spieler aus Nordrhein-Westfalen holt den 90-Millionen-Jackpot.

November 2019: Drei Gewinner aus Bayern, Hessen und Ungarn teilen sich die insgesamt 90 Millionen.

August 2019: Die 90 Millionen gehen an eine Tippgemeinschaft aus einer Kleinstadt in Finnland.

Mai 2019: Spieler aus Deutschland und Polen holen den Hauptgewinn von 90 Millionen Euro.

Juli 2018: Der Hauptgewinn geht an zwei Spieler in Sachsen-Anhalt und Hessen.

Februar 2018: Eine Tippgemeinschaft aus Finnland holt den 90 Millionen-Jackpot.

Glücksspiel kann süchtig machen und auch der Eurojackpot ist Glücksspiel. Wer bei sich oder anderen Anzeigen für eine Spielsucht erkennt, findet Hilfe unter www.bzga.de