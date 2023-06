Naomi Campbell ist mit 53 erneut Mutter geworden. Vor drei Jahren wurde ihre Tochter geboren, nun ist ein kleiner Bruder dazu gekommen. Das verkündete die stolze Mama auf Instagram

"Es ist nie zu spät, Mutter zu werden", schreibt Campbell unter anderem neben das Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie die Hand ihres neugeborenen Sohnes hält. "Willkommen Babyboy", heißt es weiter in dem Post. Auf dem Bild ist auch die Hand ihrer zweijährigen Tochter Lucy zu sehen.

Gerüchte über Geburt von Tochter

Im Mai 2021 hatte Campbell auch auf Instagram die Geburt ihrer Tochter verkündet. Damals kamen Gerüchte auf, dass die Kleine adoptiert sein könnte. Diese Gerüchte hatte das Model damals in einem Interview mit der Vogue dementiert und hatte betont, das Mädchen sei ihre leibliche Tochter.

Keine Anzeichen von Schwangerschaft auf dem roten Teppich

Auch dieses Mal lässt Campbell die Umstände der Geburt offen. Auf der Met-Gala und bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai war das Supermodel auf dem roten Teppich zu sehen. Auf Fotos gab es n-tv zufolge keine Anzeichen für eine Schwangerschaft. Ihre Follower freuen sich jedenfalls über die überraschende Nachricht und gratulieren der zweifach-Mama herzlich.

Auch interessant für dich: New York

Stars gedenken Karl Lagerfeld beim "Met Ball" in New York

Erstes schwarzes Cover-Model

Naomi Campbell ist eines der berühmtesten Supermodels der 90er Jahre und war als erstes schwarzes Model auf dem Cover der "Vogue". Auch heute noch setzt sich die 53-Jährige für Vielfalt in der Modeindustrie ein. Das Model ist auch Schauspielerin und Sängerin. Einen besonders denkwürdigen Auftritt hatte Campbell gemeinsam mit weiteren Model-Kolleginnen wie Cindy Crawford und Linda Evangelista in George Michaels Musikvideo zu "Freedom". Auch in Musikvideos von Michael Jackson und Jay-Z trat das Model auf.

Negativschlagzeilen Anfang der 2000er

Im Jahr 2007 sorgte sie dann für Negativschlagzeilen, weil sie ihrem Hausmädchen ein Telefon an den Kopf geworfen hatte. Für diesen Angriff verurteilte ein Gericht Naomi Campbell zu Sozialstunden. Auch in England wurde sie 2008 zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil sie am Flughafen Heathrow Polizisten und die Kabinencrew eines Flugzeugs angegriffen hatte.