Große Sorge um Popstar Robbie Williams. Bei einem Konzert auf einem Festival in den Niederlanden ist der Sänger so erschöpft, dass er immer wieder Pausen einlegen muss. Offenbar leidet der Sänger unter Langzeitsymptomen einer Corona-Infektion.

Bereits nach drei Songs war Schluss. Auf Twitter kursieren Videos, auf denen der sichtlich erschöpfte Ex-Take-That-Sänger zu sehen ist, wie er völlig außer Atem auf der Bühne des "Pinkpop"-Festivals im niederländischen Landgraaf steht. "Ich bin am Arsch. Es ist Long Covid", erklärt der 49-Jährige dem Publikum.

Corona-Infektion Anfang 2021

Long Covid sind Langzeitsymptome einer Corona-Infektion, die auch noch nach der Krankheit lange anhalten können. Die Betroffenen leiden dabei häufig unter Erschöpfungszuständen, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Bereits Anfang 2021 hatte sich Williams während eines Familienurlaubs mit seiner Frau Ayda Field und den vier gemeinsamen Kindern in der Karibik mit Corona infiziert. Laut Insiderquellen soll der Sänger sehr krank gewesen sein.

Sänger überspielt Erschöpfung mit Witzen

Nach der Unterbrechung brach Williams das Konzert in den Niederlanden jedoch nicht ab. Laut Medienberichten musste der Sänger allerdings während des restlichen Auftritts immer wieder Pausen einlegen. Die Songs konnte Robbie Williams nur mit Hilfe der Backgroundsänger und des Publikums performen. Der Sänger überspielte seine Erschöpfung immer wieder mit Witzen und lustigen Anekdoten, die er in den Pausen zum Besten gab.

Auch interessant für dich: Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf

Rammstein-Frontsänger Till Lindemann geht ab November auf Solo-Tournee

Ist Europa-Tournee in Gefahr?

Auch in der jüngsten Vergangenheit sorgte der körperliche Zustand von Williams für Sorgen bei den Fans. So soll er Anfang Februar bereits bei einem Konzert in Köln über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen haben. Steht jetzt die Europa-Tournee des Sängers auf der Kippe? Aktuell präsentiert der Superstar seine Hits aus 25 Jahren seiner Karriere. Über abgesagte Konzerte gab es jedenfalls noch keine Meldungen. Auch die für Ende des Jahres geplanten Auftritte in Australien sollen nach aktuellen Informationen noch stattfinden.