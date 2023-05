Dunja Hayali moderiert am Samstag, 13. Mai, zum letzten Mal das Aktuelle Sportstudio im ZDF. So begründet sie den Abschied.

Dunja Hayali verlässt das „Aktuelle Sportstudio“. Die 48 Jahre alte Journalistin moderiert am Samstag, 13. Mai, zum letzten Mal das ZDF-Sportstudio. Das hat ihr Sender am Donnerstag in Mainz bestätigt. Seit August 2018 war Dunjy Hayali 40-mal beim Klassiker unter den Sportsendungen im deutschen Fernsehen im Einsatz.

Erst im Februar 2023 war die 48-Jährige als Moderatorin beim "Heute Journal" eingestiegen. Außerdem moderiert Dunja Hayali an der Seite von Mitri Sirin regelmäßig das ZDF-Morgenmagazin.

Funkel zum Start, Fischer zum Abschied für Dunja Hayali im Sportstudio

Ihr erster Auftritt als Moderatorin des Sportstudios war am 25. August 2018. Trainer-Legende Friedhelm Funkel war ihr Gast. Der war zuvor mit Fortuna Düsseldorf in die erste Fußball-Bundesliga zurückgekehrt.

Gast in ihrer letzten Sendung wird Peter Fischer sein. Fischer ist noch Präsident des zuletzt wenig überzeugenden Erstligisten Eintracht Frankfurt.

Hayali konzentriert sich auf Morgenmagazin und Heute Journal

Auf Instagram begründet die beliebte und für ihre kritischen Fragen geachtete TV-Journalistin ihren Entschluss: "Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten fünf Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen. Aber drei Sendungen sind - aus unterschiedlichen Gründen - eine zu viel, jedenfalls für mich. Deshalb sage ich nach 41 Sendungen tschüss und werde mich voll und ganz aufs ,moma' und aufs ,heute journal' konzentrieren."

Das ist Dunja Hayali

"Kurze Haare, lesbisch und volltätowiert: Dunja Hayali zählt zu den außergewöhnlichsten Moderatoren des ZDF." So stand es vor 13 Jahren in der Welt. „Jedes hat eine Bedeutung“, sagte Hayali der „Bild“-Zeitung über ihre vielen Tätowierungen. „Ich möchte als Journalistin verstehen, ohne Verständnis zu haben“, sagte sie dem RND.