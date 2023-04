Bei DSDS 2023 bei RTL kommt Samstag vor Ostern ab 20.15 Uhr die zweite Live-Show. Wer ist raus, wer bleibt im Rennen bei Deutschland sucht den Superstar?

Einmal auf der DSDS-Bühne stehen und das Publikum begeistern – das war der Traum vom früheren DSDS-Landidaten Nikolaos Simediriadis. Jetzt wird er wahr: Am Samstag, 8.4., 20.15 Uhr performt Nikolas aka "Big N" seinen Hit "Let’s Bounce" in der zweiten Liveshow der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar".

Bereits bei seinem ersten Casting-Auftritt hatte sich der 23-Jährige aus Werther mit seinem eigenen Rap-Song in die Herzen der Jury und der Zuschauer gebounct: Kurz nach Ausstrahlung seines Auftritts ging der Mitschnitt auf TikTok viral – mehr als 10 Millionen Aufrufe zählt das Video heute.

Raus im Recall bei DSDS für "Big N"

Im Thailand-Recall war für den gebürtigen Griechen Schluss mit der DSDS-Reise. Doch seit Januar ist er bei einem der größten Plattenlabel Deutschlands unter Vertrag.

RTL zeigt die zweite DSDS-Liveshow der Jubiläumsstaffel am Samstagabend, 8.4. ab 20.15 Uhr. Da wird die Frage beantwortet: Wer ist raus bei DSDS 2023?

So lief die erste Live-Show von DSDS 2023 am vergangenen Samstag

Alle zehn Kandidaten performten Gewinner-Titel aus vorherigen Staffeln. Doch weder Rose Ndumba (24) noch Aileen Sager (23) und Peris Achilleas Grigoriadis (25) konnten Bohlen und seine Jury-Kollegen Krasavice, Pietro Lombardi (30) und Pop-Sängerin Leony (25) stimmlich überzeugen.

Auch interessant für dich: Dieter Bohlen sorgt bei erster Liveshow für große Überraschung

Wer ist raus bei DSDS 2023? Zwei Kandidaten müssen nach der ersten Live-Show gehen

Die besten Auftritte des Abends kamen laut Jury von Lawa Baban (26), Lorent Berisha (19), Sem Eisinger (29) und Monika Gajek (21). Gajek sei "die beste weibliche Stimme im Wettbewerb", schwärmte Bohlen.

Für Ablenkung sorgte der etwas bizarr wirkende Auftritt von Ex-Juror Bruce Darnell. Der 65-Jährige schritt über die Showbühne wie über einen Laufsteg und fiel Bohlen in die Arme.

Für Schlagergranate Natalie Nock und Gesangs-Vulkan Rose Ndumba hat es trotz aller Bemühungen am Ende der ersten Liveshow nicht gereicht. Die Jury war bereits sehr kritisch und dann haben auch nicht genug Zuschauer für die beiden angerufen.

Das waren die Solo-Auftritte und Songs der acht verbliebenen Kandidaten am Samstag in der ersten Live-Show

Kiyan Yousefbeik: Take Me Tonight von Alexander Klaws

Take Me Tonight von Alexander Klaws Aileen Sager: Glücksmoment von Prince Damien

Glücksmoment von Prince Damien Lawa Baban: This Is My Life von Elli Erl

This Is My Life von Elli Erl Peris Grigoriadis: Call My Name von Pietro Lombardi

Call My Name von Pietro Lombardi Lorent Berisha: Now or Never von Mark Medlock

Now or Never von Mark Medlock Monika Gajek: Königlich von Marie Wegener

Königlich von Marie Wegener David Leischik: Eine Nacht von Ramon Roselly

Eine Nacht von Ramon Roselly Sem Eisinger: Anything But Love von Daniel Schuhmacher

Wer ist raus bei der ersten DSDS 2023-Live-Show?

In den Liveshows entscheiden die Zuschauer, wer am Ende raus ist bei DSDS. Das Aus in Liveshow Numemr eins kam für Rose Ndumba aus Essen und Nathalie Nock aus Baden-Baden.

Die Jury um Dieter Bohlen entschied in den Recalls am Ende der Sendung, wer weiter dabei ist und für wen der Traum bei "Deutschland sucht den Superstar" vorbei ist.

Schluss war im letzten DSDS-Recall für diese zwei Talente: Felix Gleixner (26) aus Amberg und Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

Wie sind die TV-Quoten von DSDS?

Woche für Woche mehr als drei Millionen Zuschauer bei RTL und auf RTL+, dabei 12,7 Prozent Marktanteil im Schnitt bei den 14- bis 59-Jährigen im TV: Die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist nach Senderangaben "ein großer Erfolg".

"Chartbreaker": Das sind die DSDS-Kandidaten der zweiten Liveshow heute am Samstag, 8.4.23

Es treten bei DSDS in der zweiten Liveshow diese Top-8-Kandidaten zum Motto "Chartbreaker" an: