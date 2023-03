DSDS 2023 geht in die nächste Runde - den Recall in Thailand. Gleich zwei Sängerinnen verpassen den Auftakt - sie dürfen nicht nach Thailand mit. Auch vier weitere Sänger sind raus.

Erst Mallorca, jetzt Thailand: DSDS 2023 geht in die nächste Recall-Runde, zu sehen am Samstag, 4. März, um 20.15 Uhr bei RTL und RTL+. Die DSDS-Jury um Dieter Bohlen nimmt die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten mit nach Asien, um hier weiter zu hören, wer bei "Deutschland sucht den Superstar" weiterkommen könnte - und für wen der Traum zuende ist.

Allerdings gibt es schon vor der Abreise von Mallorca Richtung Thailand Wirbel. Denn beim Abflug fehlen zwei Kandidatinnen. Tatjana Ivanovic (20) und Olga Levit (29) müssen wegen Visaproblemen zuhause bleiben und verpassen den Thailand-Auftakt. "Ob sie nachkommen können, ist zu diesem Zeitpunkt noch fraglich", so RTL.

Der Recall selbst findet auf dem höchsten Gebäude Bangkoks am „Mahanakhon Bangkok Skywalk“ statt. Schnell zeigt sich, wer mit Höhenangst zu kämpfen hat. Denn die gläserne Plattform, durch die man mehr als 300 Meter in die Tiefe auf die Mega-City Bangkok schaut, ist nur etwas für Schwindelfreie.

DSDS 2023: Zickenkrieg unter den Sängerinnen

Auch in den neu zusammengestellten Gruppen ist nicht alles perfekt. Während Fatih, Kiyan und Isa sich sehr unsicher mit ihren Songs sind, „Big N.“ und Sem mehrmals aneinander geraten, Andrea immer noch nicht wirklich Anschluss an die Gruppe findet und Felix von seinen Depressionen erzählt, bahnt sich unter den weiblichen Talenten ein handfester Zickenkrieg an!

DSDS 2023: Wer ist im ersten Thailand-Recall raus?

Auch interessant für dich: DSDS 2023 heute

DSDS 2023: Talent verlässt freiwillig den Recall!

Viel Trubel, bevor es am nächsten Tag heißt: Gruppen-Audition vor der Jury auf dem Rooftop des „Sindhorn Midtown Hotel“. Haben sich die Kandidat:innen trotz aller Stress-Situationen ausreichend für den wichtigen Auftritt vorbereitet? Geht so. Für vier Sänger ist jedenfalls am Ende der Sendung Schluss: Adriano Pecoraro, Andrea Renzullo, Rapper Nikolaos "Big N" Simediriadis und Zeno Rubens Barbieri Reuter sind raus - ihr Traum vom Superstar ist zuende.

Das sind die Gruppen und ihre Songs im 1. Set des DSDS-Auslands-Recall in Thailand