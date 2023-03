TV-Beauty Cecilia Asoro will vor ihrem Einzug ins Camp der RTL-Show Dschungelcamp mit ihren Aktbildern im PLAYBOY für mehr weibliches Selbstbewusstsein in der Gesellschaft werben. Im Interview der Februar-Ausgabe des Magazins sagte die 26-jährige Wahl-Düsseldorferin: "Man sollte nicht auf andere Leute hören, sondern auf sich selbst. Und mit sich selbst ausmachen, was man schön findet. Ich zum Beispiel habe mich dazu entschlossen, mit dem Modeln aufzuhören. Ich will in diese engen Kleider gar nicht mehr reinpassen. Ich will in den Spiegel gucken und sagen: Das sieht schön aus. So sollte jeder denken."

"Mein Papa ist ein Fan der Show"

In der Februar-Ausgabe des Playboy spricht Cecilia Asoro auch über Ihren Spaß an Reality-Formaten: "Ich mag es, über meine Grenzen zu gehen. Ich finde es interessant, mich auch in Extremsituationen zu erleben. Ich erlebe mich immer wieder neu, das macht mir Spaß. Abseits der TV-Kameras arbeitet Cecilia auch als Assistenz für körperlich behinderte Menschen. Das mache sie mittlerweile seit drei Jahren. "Mir macht es Spaß, Leuten zu helfen. Ich will das auf keinen Fall aufgeben", sagt Cecilia Asoro in der aktuellen PLAYBOY Februar-Ausgabe

Das Dschungelcamp 2023: Das sind die Sendetermine

Dschungel-Abenteuer wartet

Jetzt ist Cecilia Asoro also Kandidatin im Dschungelcamp dabei. Und einen großen Fan hat die 26-Jährige sicher: Ihren Vater. Der soll ein riesiger Fan der Show sein. Er sei in Nigeria zum Pastor gegangen und habe ihn gefragt, ob er dafür beten kann, dass seine Tochter in den Dschungel dürfe. "Der Pastor hat dann wohl gesagt, dass er sich keine Sorgen machen soll und dass ich dabei bin. Als ich ihm dann gesagt habe, dass ich mitmachen darf, war er überwältigt und hat mir von der Geschichte erzählt", so Cecilia Asoro in der aktuellen PLAYBOY Februar-Ausgabe. Start der neuen Staffel IBES ist am Freitag den 13. Januar 2023 um 21:30 Uhr. Weitere Sendetermine, Kandidaten und alles weiter rund um IBES finden Siein unserem Übersichtsartikel.