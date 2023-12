Nach Schauspiel-Legende Heinz Hoenig hat RTL nun den zweiten Promi enthüllt, der nächstes Jahr ins Dschunglecamp ziehen wird: Cora Schumacher. Die Ex von Ralf Schumacher wird im Januar bei der Jubiläumsstaffel dabei sein.

Cora Schumacher ist ein großer IBES-Fan, wie sie im Interview mit RTL verrät: "Ich habe es so oft im TV gesehen – ich freue mich, diese Erfahrung zu machen". Die 46-Jährige will im Camp richtig Gas geben, auch wenn Zwangsdiät und Zucker-Entzug ihr einige Sorgen bereiten.

Ernährungsumstellung im Dschungel wird wohl problematisch

Cora Schumacher bezeichnet sich selbst als Cola- und Schokoladen-süchtig. Drei bis vier Tage Zuckerentzug wird Cora zufolge ein "richtiger Psycho-Hammer". Allerdings freut sie sich schon auf die positiven Effekte der unfreiwilligen Detox-Kur. Ein anderer Ernährungsumstand macht der Rennfahrerin aber im wahrsten Sinne des Wortes Bauchschmerzen. Die Dschungel-Küche besteht vor allem auf Bohnen. Die sind zwar nahrhaft und gesund, allerdings macht sich die Schumacher-Ex Sorgen, ob ihre Verdauung damit zurecht kommt. Vor allem wenn "ein Schweinepenis" noch obendrauf kommt, so Cora im Interview mit RTL.

Der Masterplan der Schumacher-Ex

Gegenüber dem Sender verrät die 46-Jährige auch ihren Masterplan für IBES. Sie will in erster Linie zeigen, dass sie anders ist als die meisten Leute denken. Cora Schumacher will das Dschungelcamp als Teil eines "Selbstfindungstrips" nutzen. "Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet", so Cora im RTL-Interview. Mit den restlichen Dschungelcamp-Kandidaten will Cora Schumacher ein Team bilden, dass zusammenhält. Sie sei total harmoniebedürftig, sagt sie von sich selbst. Allerdings könne sie auch "Kante zeigen", wenn sie jemand provoziert.

Rennstrecke, Playboy und OnlyFans

Cora Schumacher wurde vor allem durch ihre Beziehung mit Ralf Schumacher, Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher, berühmt. Von 2001 bis 2015 waren die beiden verheiratet. Cora ist selbst Rennfahrerin und hat auch als Model für Schlagzeilen gesorgt. Sie hat unter anderem für den Playboy posiert und auch auf der Plattform OnlyFans für Aufsehen gesorgt.

Familienprobleme

Zuletzt in die Schlagzeilen geraten war sie, als bekannt wurde, dass ihr Sohn David den Kontakt zu ihr abgebrochen hatte. Der 22-Jährige stammt aus der Ehe mit Ralf Schumacher. Cora leidet sehr unter der Trennung, womöglich erfahren die Zuschauer in der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" mehr über die Hintergründe. Die Show wird ab Januar auf RTL ausgestrahlt, neben Cora Schumacher ist auch der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig als Kandidat bestätigt worden.