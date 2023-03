Um Persönlichkeit, das erste Video-Shooting und die vier Jahreszeiten drehte sich alles in der dritten Folge von "Germany´s Next Topmodel" (GNTM). Nachdem in der zweiten Folge die Entscheidung wegen eines Sturms ausfiel, mussten dieses Mal gleich vier Kandidatinnen die Show verlassen. Und auch in der dritten Folge lief nicht alles rund.

Ihr Können vor der Video-Kamera mussten die angehenden Models in der dritten Folge "Germany´s Next Topmodel" unter Beweis stellen. Mit einem prägnanten "Signature"-Satz, der ihren Charakter beschreibt, drei aussagekräftigen Posen und einem kurzen Walk Richtung Kamera sollten sich die Models in einem kurzen Video-Clip vorstellen. "Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt", sagte Heidi Klum. Die Outfits der Models waren schlicht: Pastellfarbene Kleider, dezentes Make-Up – In diesem Shooting ging es nur um die Persönlichkeit. Videograph Rankin erklärte: „Das ist ihre Chance zu zeigen, welche Persönlichkeit wirklich in ihnen steckt. Es ist also ein großer Test, aber auch eine große Gelegenheit, um zu glänzen.“

Von humorvoll bis selbstbewusst

„Hi, ich bin Ida und mich gibt’s nicht wieder“, strahlte Ida (23, Köln). „Boom! That’s a model!“, zeigte sich Rankin begeistert. Olivia (22, Hamburg) versuchte mit Humor zu überzeugen: „Ich bin Olivia. Genauso wie Oliven: Entweder man hasst oder man liebt mich.“ Vivien (22, Koblenz) gab sich selbstbewusst: „Ich bin Vivien, Brasilianerin, und mit meinem Temperament und meinen exotischen Kurven haue ich euch alle um.“

Erste Entscheidung fällt früh

Zunächst waren die 13 Kandidatinnen, die in der zweiten Folge wakelten und eigentlich in einer großen Modenshow hätten laufen sollen, an der Reihe. Und dabei fiel gleich die erste Entscheidung: Melissa und Slata konnten Model-Mama Heidi nicht überzeugen. Während ihr bei Melissa die Leidenschaft fehlte, wirkte Slata zu unnatürlich, meinte Rankin. "Euch fand ich heute am schwächsten", meinte Heidi. Gleichzeitig machte sie den beiden aber Mut, es weiterhin mit dem Modeln zu probieren.

Tückischer Entscheidungswalk

„Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche Jahreszeit ich am liebsten mag. Und genau deshalb haben wir gleich alle vier auf einem Catwalk vereint“, erklärte Heidi Klum die Idee, die hinter dem Entscheidungswalk steckte. Hier mussten die Kandidatinnen innerhalb weniger Schritte alle vier Jahreszeiten durchlaufen. Jede Jahreszeit bringt ihre Tücken mit sich: Kieselsteine im Frühling, weicher Kunstrasen im Sommer, rutschiges Laub im Herbst, Schnee im Winter – der Walk in High Heels wird zur Herausforderung. Melina (18, Graz) meinte dazu: „Das kennt man nicht mit den Unebenheiten im Boden. Auch gerade ich, ich bin noch nicht so der Profi in hohen Schuhen. Deswegen bin ich natürlich nervös und will das gut machen.“

Live dabei sein konnte Heidi beim Entscheidungswalk allerdings nicht. Wegen eines positiven Corona-Testes verfolgte sie das ganze Spektakel über den Bildschirm.

Zwei weitere Nachwuchsmodels scheiden aus

Nach dem Entscheidungswalk war auch für Juliette die Reise bei GNTM vorbei. "Ich glaube wirklich, dass deine Nervosität dir heute zum Verhängnis geworden ist", war Heidis Eindruck. Gastjuror und Starfotograf Rankin meinte: "Du hast keine Präsenz auf dem Laufsteg." Immer wieder ging der Blick der 20-Jährigen beim Walk auf den Boden. Der Videodreh zu Beginn der Folge war auch nicht viel besser, erklärte Rankin.

Auch Melina musste nach der dritten Folge ihre Koffer packen. Beim Videoshoot schaffte sie es nicht unter die Favoritinnen von Heidi und Rankin. "Und das gilt leider auch für heute", fügte Heidi hinzu. Der Walk des Curvy-Models war nicht gut. "Ich gebe dir eine 1 von 10", lautete Rankins hartes Urteil. "Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass du in diesen Wettbewerb gehörst", so der Starfotograf. Auch Heidi sah sich mit der Frage konfrontiert, ob Melina zu den Models gehört, die sich bei GNTM noch weiterentwickeln können. Und kam zu dem Schluss: "Melina, es tut mir schrecklich leid, aber an dieser Stelle hört die Reise leider für dich auf."

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Sie sind noch dabei

Damit sind diese Models noch in der Show dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Anya (19), Auszubildende aus Berlin

Cassy (23), Tanzlehrerin aus Hamburg

Coco (20) aus München

Eliz (19), Studentin aus München

Elsa (18), Friseurin aus Baden (Österreich)

Emilia (19), Gastronomie-Angestellte aus Kelkheim (Taunus)

Ida (23) aus Köln

Jülide (23), Studentin aus Paderborn

Katherine (20) aus Flensburg

Lara (19) aus Aschbach

Leona (19), Groß- und Außenhandelskauffrau aus Großheubach (Unterfranken)

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Sarah (20), Friseurin aus Osnabrück

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Tracy (25), Medizinische Fachangestellte aus Essen

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

Zoey (26), Studentin aus Stuttgart

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind ausgeschieden