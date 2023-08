Im fränkischen Dinkelsbühl ist am Mittwoch ein historischer Turm ausgebrannt. Das Gebäude ist über 600 Jahre alt. Der Schaden immens.

In Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach ist am Mittwochmorgen ein Brand in einem historischen Turm ausgebrochen. Das alte Gebäude brannte fast komplett aus.

Feuer in historischem Turm in Dinkelsbühl durch Zufall entdeckt

Wie die Stadt Dinkelsbühl mitteilt, bemerkte ein Bürger knisternde Geräusche in dem Turm des Nördlinger Tors gegen 5:30 Uhr und alarmierte die Polizei. Eine Streife entdeckte daraufhin ein Feuer in dem historischen Gebäude und alarmierte die Feuerwehr.

Feuerwehr kann Brand am Nördlinger Tor schnell löschen

Bereits kurze Zeit später sei dann im Turminneren ein Feuer zu sehen gewesen, so die zuständige Polizei. Die Feuerwehren Dinkelsbühl und Feuchtwangen rückten mit mehreren Drehleitern an und konnten die Flammen erfolgreich bekämpfen. Gegen 7:10 Uhr sei das Feuer dann weitestgehend gelöscht gewesen, berichtet die Stadt Dinkelsbühl weiter.

Feuer und Löschwasser verursachen großen Schaden an historischem Turm in Dinkelsbühl

Räumlichkeiten und besonders die Decken im ersten und zweiten Stock des alten Turmes wurden durch die Flammen völlig zerstört. Die dritte Etage und den Dachstuhl erreichten die Flammen glücklicherweise nicht. Durch die Löscharbeiten ist an dem Turm ein großer Wasserschaden entstanden. Laut der Stadt ist das Gewölbe des Turmes aber nicht beschädigt worden.

Auch interessant für dich: Mitten in der Nacht

Neuravensburg: Auto steht in Flammen - Ursache unbekannt

Brandursache ist noch unklar

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar - dürfte aber mehrere hundertausend Euro betragen. Verletzte gab es bei dem Brand glücklicherweise nicht. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen laut der Polizei derzeit nicht vor.

Turm war an Verein verpachtet: Historische Gewänder und Wachstube zerstört

Der Turm des Nördlinger Tores gehört der Stadt Dinkelsbühl. Diese hat das alte Gebäude jedoch an den Verein "Getreue des Königs Gustav Adolf 1632" verpachtet. Dieser hatte dort eine historische Wachstube und wechselnde Ausstellungen untergebracht. Weiter bewahrte der Verein dort historische Gewänder und Uniformen auf.

Dinkelsbühler Stadtmauer: Besonderer Schutz durch König Ludwig I.

Das Nördlinger Tor gehört zu der historischen Stadtbefestigung der Stadt Dinkelsbühl und wurde vor über 600 Jahren um 1.400 errichtet. Die Stadtmauer steht unter Denkmalschutz. Sie sollte zu Beginn des 19. Jahrhunderts abgerissen werden. König Ludwig I. untersagte die Pläne der Stadt jedoch. Das Nördlinger Tor ist eines von vier Toren der Befestigungsanlage.