Mit über 40 - in zwei Fällen sogar über 50 nackt im Playboy: Diese fünf Frauen haben der Welt gezeigt, dass Attraktivität und Schönheit nicht unbedingt vom Alter abhängen.

Februar 2010: Simone Thomalla mit 44

Von 2008 bis 2015 war sie insgesamt 21 mal Tatort-Kommissarin Eva Saalfeld. Da war sie allerdings längst bekannt als Lebensgefährtin von Schalke-Manager Rudi Assauer (†2019), mit dem sie bis 2009 zusammenlebte und in gemeinsamen Werbespots für die Biermarke Veltins auftrat, die Kult wurden. 2010, mit knapp 45 Jahren, zog sie sich für den Playboy aus und sorgte für eine hohe Auflage. Fünf Jahre später schaffte sie es gemeinsam mit ihrer Tochter Sophia (heute 31) nochmal aufs Cover: In der Ausgabe "Deutschlands 25 schönste Stars".

April 2014: Sonja Kirchberger mit 49

1988 hatte Sonja Kirchberger ihren großen Durchbruch als Hauptdarstellerin "Coco" im Erotikfilm "Die Venusfalle". Danach folgten jede Menge Filmrollen, teils mit Erotik-Bezug, oft aber auch als echte Charakterdarstellerin. Im April 2014 war Sonja Kirchbergers Auftritt in der "Venusfalle" immer noch unvergessen. Der Playboy schaffte es mit wenig Überredungskunst ("Ich liebe es, nackt vor der Kamera zu stehen!"), dass sie sich mit 49 Jahren nochmal erotisch präsentierte.

Februar 2016: Jenny Elvers mit 43

Sie galt als das erste "It-Girl" in Deutschland. Dabei ist Jenny Elvers tatsächlich ausgebildete Schauspielerin. Dieses Talent hat sie allerdings erst relativ spät in ihrer Karriere wirklich einsetzen können. Stattdessen machte sie Schlagzeilen mit ihrem unsteten Privatleben und Alkoholproblemen, nachzulesen in ihrer 2018 erschienenen Autobiographie "Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz". 2016 nahm sie die Chance wahr und ging ins Dschungelcamp, wurde aber bereits als zweite Teilnehmerin rausgewählt. Zum Trost gabs Nacktfotos im Playboy.

März 2016: Pamela Anderson mit 48

Absoluter Rekord: Insgesamt 14 mal hat es Pamela Anderson in ihrem Leben geschafft, auf die Titelseite des Playboys zu kommen. Playboy-Gründer Hugh Hefner (†2017) hat über Pam gesagt, dass Pamela Anderson sein liebster Gast in der berühmten Playboy-Mansion war. Mit 48 Jahren hat Baywatch-Nixe und Sexsymbol Pam es ein letztes Mal auf den Titel und nackt ins Heft geschafft und dafür ein herzliches "Bye Bye Pam" geerntet. Wer weiß, vielleicht gibts ja irgendwann doch noch ein "Welcome back, Pam"...

November 2018: Gitta Saxx mit 53

1988 hat Fotomodell Gitta Saxx, die eigentlich Gitta Sack heißt, ihre Nackt-Karriere begonnen - im Playboy. Und der Playboy hat auch das (vorerst) letzte Nackt-Shooting mit Gitta Saxx bekommen. Nachdem sie 2017 eine Privatinsolvenz überstanden hatte, kam die Publicity über den Playboy gerade recht. Im November 2018, mit immerhin schon 53 Jahren, zog sich Gitta nochmal aus. Die Bilder sehen toll aus. Mittlerweile ist sie gefragte Buchautorin und veröffentlicht Schönheitsratgeber und vegane Kochbücher.

April 2022: Michelle mit 50

Schlagersängerin und "Let's Dance"-Kandidatin Michelle ziert dasCover der April-Ausgabe des Playboys. Die 50-Jährige möchte mit ihrem Nacktauftritt anderen Frauen Mut machen. "Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie. Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heut", sagt Michelle im Interview mit dem Männermagazin. Ihre Karriere begann 1993 mit der Single "Und heut’ Nacht will ich tanzen". 2022 nimmt sie an "Let's Dance" teil.