Am Sonntag postete das Wachsfigurenmuseum Madame Tussauds in Berlin ein Video vom Diebstahl einer Wachsfigur von Matthias Schweighöfer. Was eigentlich als PR-Aktion gedacht war, nahmen viele allerdings ernst. Auch die Polizei - und die kann über die Aktion gar nicht lachen.

Auf dem geposteten Video, das wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera wirkt, tragen zwei vermummte Gestalten die Wachsfigur des deutschen Schauspielers aus dem Museum und in einen Lieferwagen. Dazu schrieb Madame Tussauds den Text: "Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Personen in das Madame Tussauds Berlin eingebrochen und haben die Wachsfigur von Matthias Schweighöfer gestohlen. Nach ersten Überprüfungen der Überwachungskameras haben wir uns dazu entschlossen, das Material zu veröffentlichen."

Zahlreiche Anrufe bei der Polizei

Diesen Post nahmen einige offenbar ernst, denn kurze Zeit später meldeten sich nach Informationen von RTL zahlreiche Menschen bei der Polizei wegen des vermeintlichen Diebstahls. Bei der Polizei lag jedoch keine Anzeige vor und daher schickten sie Einsatzkräfte und Beamte der Kriminalpolizei zum Museum, um die Sache zu untersuchen. Dort folgte dann die Aufklärung.

Madame Tussauds reagiert

Bei den angeblichen Dieben handelte es sich laut Medienberichten um Mitarbeiter von Madame Tussauds und Matthias Schweighöfer. Das ganze sollte eine Werbeaktion sein. Das stellte das Wachsfigurenmuseum dann auch gleich auf Instagram klar. Demnach war der angebliche Diebstahl ein PR-Stunt in Vorbereitung auf "eine coole Aktion" am Donnerstag. Madame Tussauds entschuldigte sich in dem Post dafür, dass die Aufnahmen derart echt wirkten.

Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat

Die Werbeaktion wird allerdings jetzt ernsthafte Konsequenzen für Madame Tussauds haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Vortäuschens einer Straftat. Dabei drohen eine Geldstrafe und sogar bis zu drei Jahren Gefängnis. Die Leser des Posts sehen die Sache jedoch gelassen. "Sehr coole PR-Sache, weiß nur noch nicht wofür", schreibt beispielsweise eine der Kommentatorinnen. In den Kommentaren wird spekuliert, ob die Aktion vom Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf inszeniert wurde.