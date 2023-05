In Folge 10 von "Der Bachelor" dürfen die letzten drei Kandidatinnen ihre Schwiegermutter in spe kennenlernen. Bei den Homedates erzählt Mutter Anni dann allerdings eine für "Bachelor" David ziemlich peinliche - und schmerzhafte - Kindheits-Geschichte.

Anstoß dafür gibt Angelina, die mit der Frage rausplatzt, ob David mal was angestellt hat oder etwas peinliches erlebt hat. Auch Mutter Anni ist zunächst verunsichert über die intime Frage und zögert zunächst. Doch David fordert sie auf, die Frage zu beantworten. Und die Geschichte, die Anni erzählt hat es wirklich in sich.

Peinliche Penis-Story über den Bachelor

Alles begann mit dem üblichen Kinderbad. David und seine Zwillingsschwester Charlene waren gemeinsam in der Badewanne, erzählt Anni. Die beiden waren damals zwei Jahre alt und natürlich nackt. Als die Mama kurz mal das Bad verlässt, hört sie plötzlich laute Schmerzensschreie von ihrem Sohnemann. Als sie zurück ins Badezimmer eilt, zerrt Charlene am Penis ihres Bruders. Eine schmerzhafte Geschichte, über die man(n) aber heute auch lachen kann. Angelina, Chiara und Lisa sind jedenfalls amüsiert. Und auch der heute 32-jährige Bachelor kann mittlerweile über die peinliche Story lachen.

Erneut Zweifel an Kandidatin Chiara

Bei den Homedates lernen die Kandidatinnen nicht nur die Mama von David Jackson kennen, der Bachelor schaut auch selbst bei den Familien der drei Damen vorbei. Der Besuch bei Chiaras Familie sät aber erneut Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit. Bereits in Folge 8 hat eine ausgeschiedene Kandidatin David bereits verunsichert, als sie ihm erzählte, Chiara würde nur bei der Sendung mitmachen um berühmt zu werden. Ausgerechnet Chiaras Mutter entfacht die Zweifel wieder.

Beim Besuch von Chiaras Familie werden beim Bachelor David erneut Zweifel über die Aufrichtigkeit der Kandidatin geweckt. RTL

Ein Traum geht in Erfüllung

Schon vor dem Besuch erzählt Chiara, dass es schon seit zehn Jahren ein Traum von ihr gewesen wäre, eines Tages beim "Bachelor" mitzumachen. Dieser Traum ist ihr "Lebensmittelpunkt". Auch ihre Mutter erzählt bei den Homedates, dass sie vor Freude geweint habe, als ihre Tochter als Kandidatin ausgewählt wurde. Damit sei einer ihrer Träume in Erfüllung gegangen. Dieser Kommentar macht David stutzig. Er hatte zwar in Rio ein klärendes Gespräch mit Chiara wegen ihrer Motivation bei der Show mitzumachen. Doch jetzt werden wieder Zweifel an der Aufrichtigkeit der 26-Jährigen und der Bachelor konfrontiert sie erneut in einem Gespräch.

Wie Chiara auf die Vorwürfe reagiert und welche zwei Damen ins Finale kommen, können Sie schon jetzt auf RTL+ sehen.