Am 24. November ist am Black Friday wieder Rabattschlacht angesagt. Wer schon früher zuschlagen will, hat bei Amazon Glück. Beim Online-Handel-Riesen gibt es bereits jetzt viele günstige Angebote.

Ab dem heutigen 17. November gibt es bei Amazon jeden Tag unter anderem Kleidung, Elektronik, Spielzeug und Haushaltswaren deutlich günstiger. Also eine ideale Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke günstiger zu kaufen. Die Black Friday Woche wurde anlässlich des Black Friday ins Leben gerufen. Der "Black Friday" stammt ursprünglich aus den USA. Dort locken Einzelhändler und Einkaufszentren am Tag nach Thanksgiving mit tollen Angeboten.

Die Schnäppchenwoche lohnt sich

Das Vergleichsportal "guenstiger.de" hat herausgefunden, dass es am Black Friday die meisten Schnäppchen gibt. Doch auch in der Black Friday Woche können Käuferinnen und Käufer richtig viel sparen. Besonders bei Haushaltsgeräten und Beauty-Produkten gibt es viele Schnäppchen. So gibt es beispielsweise den Krups Essential-Kaffeevollautomaten bis zu 60 Prozent günstiger. Wer das Angebot ergattern will, muss allerdings schnell sein, angeblich ist der Kaffeevollautomat fast ausverkauft. Auch bei Küchenzubehör kann man kräftig sparen. Eine Bratpfanne von Starkoch Jamie Oliver wird bis zu 64 Prozent günstiger angeboten. Bei Beauty-Produkten gibt es ein Glätteisen von Remington fast 70 Prozent billiger.

Wichtige Tipps für den Black Friday

Um am großen Rabatttag gerüstet zu sein, sollten Käuferinnen und Käufer folgende Tipps beachten: