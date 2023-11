Bergretter statt GNTM: Mit Heidi Klum bekommen "Die Bergretter" im ZDF noch im November in einer neuen Folge von Staffel 15 einen ganz besonderen Stargast.

Am gestrigen Donnerstag, 16. November 2023, startete im ZDF die 15. Staffel von "Die Bergretter". Und schon in einer der ersten neuen Folgen wartet ein echter Überraschungsgast auf die "Bergretter"-Fans: Ausgerechnet Topmodel Heidi Klum, sonst an Glanz und Glitter in Los Angeles gewöhnt, spielt eine Gastrolle in der bodenständigen ZDF-TV-Serie. Zu sehen sind "Die Bergretter" mit Heidi Klum am 23. November, die Fernseh-Ausstrahlung beginnt um 20.15 Uhr.

Die "Bergretter"-Schauspieler Markus Brandl, Michael Pascher, Sebastian Ströbel, Model Heidi Klum und Robert Lohr, Luise Bähr, sowie Nicholas Reinke am Rande der Drehrabeiten für die ZDF-TV-Serie. Dominik Wilzok, ZDF, dpa

Wie kam es zu dem unerwarteten Gastauftritt? Tatsache: Klum ist seit langem Fan der Fernsehserie und schaut laut Ehemann Tom Kaulitz regelmäßig "Die Bergretter"-Folgen. Was Kaulitz in einem Podcast ausplauderte, stieß bei "Bergretter"-Hauptdarsteller Sebastian Ströbel auf offene Ohren. Auf Instagram schickte er ein Video "Da habe ich ihnen über Instagram ein kleines Video und eine Einladung geschickt und daraufhin hat sich Heidi Klum bei mir gemeldet und hat gefragt, ob sie mitspielen darf."

"Die Bergretter" 2023: Diese Rolle spielt Heidi Klum in Folge 2 von Staffel 15 im TV und der ZDF-Mediathek

Das Topmodel jedenfalls hat die Dreharbeiten im österreichischen Dachsteingebirge genossen. Sie habe bei den "Bergrettern" eine unvergessliche Zeit gehabt. Und auch die Serien-Schauspieler schwärmen von Heidi Klum. "Sie ist ein Vollprofi. ... Kein Jammern, keine Allüren. Super“, sagt Ströbel über Klum. Die 50-Jährige habe trotz widriger Umstände "und ungemütlicher Hanglage" die Dreharbeiten mit Bravour gemeistert.

Cast: Das sind die Stamm-Schauspieler in "Die Bergretter" und ihre Serienrollen

Sebastian Ströbel - Markus Kofler, Leiter der Bergrettung Ramsau

Luise Bähr - Sanitäterin Katharina Strasser

Robert Lohr - Hubschrauberpilot Michael Dörfler

Markus Brandl - Bergretter Tobias Herbrechter

Michael Pascher - Techniker Rudi

Stefanie von Poser - Emilie Hofer

Heinz Marecek - Franz Marthaler

Michael König - Bürgermeister Peter Herbrechter

Nicholas Reinke - Dr. Nick Aichstetter

Martin Leutgeb - Polizist Gert Holzer

Gesagt, getan: In Folge 2 der 15. Staffel von "Die Bergretter" wird das Model nun im ZDF-Programm und in der Mediathek zu sehen sein. In der Folge namens "Bruderliebe" spielt Klum in ihrer Gastrolle Eventmanagerin Isabell Klett, die eine Dirndl-Modenschau organisiert. Doch dann gerät sie in ein Familiendrama und hat einen bösen Motorradunfall, bei dem sie in Lebensgefahr kommt. Kann Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) sie noch retten?

Die Auflösung gibt es im TV am 23. November, wenn die zweite Folge der 15. Bergretter-Staffel im ZDF-Fernsehen läuft. Alternativ kann die Folge auch schon ab dem 16. November, nach Ausstrahlung der 1. Folge der neuen Staffel, in der ZDF-Mediathek geschaut werden.