Die Bachelorette kommt 2023 zum 10. Mal im TV. Morgen geht es los. Alle Infos zu Jennifer Saro, den Kandidaten, den Terminen und dem Sieger:

Die Dating-Show "Bachelorette" startet in die 10. Staffel. Am Mittwoch (12. Juli 2023) um 20:15 Uhr kommt die erste Folge auf dem TV-Sender RTL im Fernsehen. Auf RTL+ lief die erste Folge schon am 5. Juli. Doch schon vor die Bachelorette Jennifer Saro in Thailand die ersten Rosen verteilen konnte, glauben Fans den Sieger der Staffel schon zu kennen. Doch erst einmal alles schön der Reihe nach: Wer ist Jennifer Saro eigentlich?

Die Bachelorette 2023: Jennifer Saro

Jennifer Saro. So heißt die Bachelorette, die in der Jubiläumsstaffel 2023 ihren Traummann finden will. Doch die 27-Jährige, die aus Straubing kommt, sorgt schon vor der neuen Staffel für ein Novum: Jennifer hat nämlich einen kleinen Sohn. Der Einjährige, den sie "Keksi" nennt und dessen echter Name ein Geheimnis bleibt, ist ihr ein und alles. Wer der Vater ist, wird ebenfalls nicht verraten. Nur, dass Jennifer Saro nach einem Date ungewollt schwanger wurde.

Jennifer Saro ist die Bachelorette 2023. RTL / Markus Hertrich

Steckbrief von Jennifer Saro:

Geburtstag: 4. Januar 1996

Alter: 27

Geburtsort: Straubing

Wohnort: Berlin

Beruf: Influencerin

Größe: 1,66 Meter

Single seit: fünf Jahren

Alleinerziehende Mutter eines einjährigen Sohnes

Die Kandidaten bei der Bachelorette 2023

Damit Jennifer bei "Die Bachelorette 2023" auch den richtigen Mann findet, hat sie ganze 18 Kandidaten zur Auswahl. Jede Woche sortiert Jenny Saro dann in der Nacht der Rosen einen oder mehrere Bewerber aus. Die 18 Männer, die um das Herz von Jennifer buhlen, hier aufgelistet:

Adrian (27), Bürokaufmann aus Aachen

Alexander (27), Koch aus Mannheim

André (30), Key Account Manager aus Überlingen am Bodensee

Baro (25) Kaufmann für Büromanagement aus Köln

David (25), Key Account Manager aus Langweiler

Fynn (25), Influencer und Verkäufer aus Adendorf (Lüneburg)

Gianluca (27), Sport- und Gesundheitstrainer aus München

Jesaia (27), Vertriebler und Coach aus Stuttgart

Jesper (24), Modedesigner und Stylist aus Hamburg

Julian (38), Key Account Manager aus Düsseldorf

Kaan (26), Fuhrparkmanager aus Duisburg

Mike (27), Student und Schwimm- und Fitnesstrainer aus Hamburg

Oguzuhan (27), Fuhrparkleiter aus Hamburg

Oliver (27), Account Manager aus Berlin

Pedro (31), Sicherheitstechniker aus Hamburg

Yannick (39), Sportwissenschaftler aus Bad Brückenau

Thomas (29), Vertriebler aus Langenhagen

Tim (31), Mitarbeiter im Costumer Service aus Düsseldorf,

Die Boys der zehnten Staffel 'Die Bachelorette' stoßen auf das kommende Abenteuer an. RTL

Die Sendetermine und das Finale von die Bachelorette 2023

Los geht es mit der 10. Staffel Bachelorette morgen (Mittwoch, 12. Juli 2023) um 20:15 Uhr. Danach kommen wöchentlich immer mittwochs insgesamt acht Folgen.

Folge: 12. Juli 2023 Folge: 19. Juli 2023 Folge: 26. Juli 2023 Folge: 2. August 2023 Folge: 9. August 2023 Folge: 16. August 2023 Folge: 23. August 2023 Folge: Das Finale von "Die Bachelorette 2023" am 30. August 2023

Steht der Sieger von "Die Bachelorette 2023" schon fest?

Schon vor die Jubiläumsstaffel von der Bachelorette 2023 überhaupt richtig losgehen konnte, scheinen aufgeweckte Fans das Ende der Dating-Show schon zu kennen. Wer nicht gespoilert werden möchte, sollte hier besser aufhören zu lesen.

Es geht das Gerücht um, dass der Sieger der 10. Staffel Bachelorette der Adendorfer Influencer und Verkäufer Fynn Lukas Kunz ist. Dabei ist das nicht nur eine Vermutung vieler Fans. Es gibt nämlich Auffälligkeiten auf den Social-Media Accounts von Jennifer und Fynn. Follower wollen erkannt haben, dass sich Hintergründe in den Instagram-Storys der beiden verdächtig oft geähnelt haben. Es gab beispielsweise eine identische Tapete, oder denselben Wäscheständer, auf dem auch noch Fynns T-Shirt zu sehen war. Zusätzlich wollen Fans die Bachelorette und ihren Auserwählten schon in Berlin gesehen haben. Offiziell darf Jennifer Saro dazu natürlich keine Aussagen machen. Für wen sie sich in der schon fertig gedrehten Staffel am Ende im Finale entschieden hat, darf sie nicht verraten. Die Konsequenz wären hohe Vertragsstrafen.