Deutsche Influencer haben bei einer Party in einer italienischen Villa eine historische Statue im Wert von mehreren hunderttausend Euro zerstört. Der Vermieter der Villa hat die Gäste jetzt bei der Polizei angezeigt. Offenbar haben sich die Deutschen auch vor dem Vorfall daneben benommen.

Die sechs Influencer im Alter zwischen 25 und 30 verbrachten einem Bericht der Focus-online zufolge ein Wochenende in einer Villa in der italienischen Provinz Varese. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war eine Party mit rund 20 Gästen im Gange. Darunter war auch das deutsche Model Janis Danner, gemeinsam mit seiner Freundin Jessica De Oliveira. Danner hat über eine Millionen Follower auf Instagram.

Ein Missgeschick beim Fotografieren

Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie während einer Party zwei der Deutschen in einen Brunnen in der Villa sprangen und die Statue in der Mitte umarmten. Freunde wollten dann ein Foto der beiden schießen. Dabei stieß ein neben dem Brunnen stehender Mann einen der Beiden mit einem Stock, woraufhin die jungen Männer samt Statue umfielen.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Bei der Statue handelt es sich laut Medienberichten um ein historisches Kunstwerk des italienischen Künstlers Enrico Butti und war mehrere hunderttausend Euro Wert. Der Schaden sei "irreparabel", wie der Hausverwalter gegenüber der italienischem Zeitung "La Repubblica" mitteilte. Dem Verwalter zufolge sollen die Deutschen nach dem Vorfall behauptet haben, dass die Statue nur aus Sand gewesen sei und boten ihm 200 Euro als Entschädigung. Daraufhin verständigte er die Polizei und zeigte die Gruppe wegen Vandalismus an.

Verwalter beklagt schlechtes Benehmen der Gäste

Die Influencer sollen sich aber schon vorher ziemlich daneben benommen haben. So sollen die jungen Leute dem Verwalter zufolge sich an Simse gehängt haben, um Fotos zu schießen und Limoncello direkt aus der Flasche getrunken haben. Die Gäste sollen sich "wie die Barbaren" verhalten haben. Zu den Vorwürfen haben sich die Influencer Focus-online zufolge noch nicht geäußert.