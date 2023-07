Welcher Tatort kommt heute? Die Frage ist mehr als berechtigt, denn es ist Sommerpause, und damit zeigt das Erste keine neuen Krimis, sondern Wiederholungen. Auch "Parasomnia" heute ist eine solche - aber lohnt sich.

Der Tatort heute (9.7.) im Ersten ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2020. "Parasomnia" heißt der Krimi mit den Dresden-Ermittlern Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Lohnt sich das Einschalten trotzdem? Hier die Kritik, Handlung und Pressestimmen.

Tatort "Parasomnia" heute im Ersten: Das ist die Handlung des Krimis

Die 14-jährige Talia hat in ihrem Haus einen Mörder kurz nach seiner Tat überrascht und wird damit zur wichtigsten Zeugin für das Ermittlerteam Gorniak, Winkler und Schnabel aus Dresden. Doch der Teenager erinnert sich an nichts mehr, denn Talia hat seit dem Unfalltod ihrer Mutter vor einigen Jahren einen psychologischen Selbstschutz entwickelt: Sieht sie etwas, das sie emotional überfordert, verdrängt ihr Bewusstsein das Gesehene und verändert es in eine fiktionale Wirklichkeit, die ihr weniger schrecklich erscheint. Seitdem neigt sie auch zur Parasomnie – mit Schlafwandeln und heftigem Aufschrecken aus dem Schlaf.

Gorniak und Schnabel gehen in der Nachbarschaft weiteren Spuren und treffen auf die Steinmanns und Thomas Blau, die sich gegenseitig verdächtigen. Talia fasst Vertrauen zu Winkler und führt die Ermittlerin in "ihre Welt". Gemeinsam mit der Kommissarin gelingt es dem Mädchen, die eigenen Ängste zu besiegen und ihr Trauma zu überwinden. Talia kann nun den entscheidenden Hinweis geben, der die Ermittlerinnen auf die Spur eines Serienmörders bringt, der in dem Haus, in dem Talia und ihr Vater Ben seit kurzem leben, vor vielen Jahren mehrere Frauen getötet hatte.

Was ist das Besondere am Tatort heute?

Der Dresdner Tatort heute ist eine Mischung aus Krimi und Horrorfilm. "Herausragend gut und gruselig" bewertete etwa RND den Film bei seiner Erstausstrahlung 2020. "Trotz einiger Längen unterhaltsam", schreib damals RP Online. Und n-tv nannte den Tatort "eine gruselige Herbstballade".

Wer sind die Schauspieler in Parasomnia?

Karin Gorniak: Karin Hanczewski

Leonie Winkler: Cornelia Gröschel

Peter Michael Schnabel: Martin Brambach

Talia: Hannah Schiller

Ben: Wanja Mues

Marion Steinmann: Anne-Kathrin Gummich

Felix Steinmann: Rainer Reiners

Thomas Blau: Jonas Fürstenau

Marie Kunz: Franziska Junge

Werner Grass: Hans Klima

Bernd Poller: Jürgen A. Verch

Jörg Poller: Ygal Gleim-Sroussi

Archivar Herr Reuter: Thomas Dehler

Lehrerin: Corinna Breite

Jonas: Ruben Meiller

Talias Mutter: Christina Elisabeth Arends

Wann kommt der Tatort heute im TV und als Stream?

Parasomnia, der Dresden-Tatort heute kommt um 20.15 Uhr im Ersten und wird zeitgleich in der ARD kostenlos als Stram gezeigt.