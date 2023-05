Der Tatort kommt heute an Pfingstmontag aus Wien. "Azra" heißt der Krimi, in dem Moritz Eisner und Bibi Fellner in einem Clan ermitteln. Lohnt sich das Einschalten? Hier Vorschau und Kritik zum neuen Tatort.

Tatort heute aus Wien: Nachdem gestern am Pfingstsonntag ein alter Münster-Krimi als Wiederholung lief, steht heute am Pfingstmontag wieder ein neuer Tatort auf dem Programm. In "Azra" ermitteln Moritz Eisner und Bibi Fellner in Clan-Kreisen. Wie wird der Wiener Tatort? Lohnt sich das Einschalten? Was sagt die Kritik? Hier alle Infos.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Azra" heute

Seit einiger Zeit schon arbeitet die junge Azra als Informantin für die Polizei und soll als V-Person im Umfeld des gefährlich groß gewordenen Datviani-Clans Indizien sammeln. Doch dann passiert ein Mord: Der Bruder des Bosses wird erschossen, und das BKA nimmt die Ermittlungen auf.

Als sich Moritz Eisner und Bibi Fellner am Tatort einfinden, ist kaum absehbar, was auf sie zukommen könnte: eine interne Fehde unter den Clan-Leuten oder gar ein größerer Bandenkrieg? Die Leute Datvianis halten jedenfalls dicht und die üblichen Ermittlungsmethoden liefern nur enttäuschende Ergebnisse. Als es den Ermittlern gelingt, mit der V-Person Azra Kontakt aufzunehmen, wendet sich allerdings das Blatt: So nah wie sie kommt schließlich niemand an die Verdächtigen heran. Doch dann bricht nach einer Aktion der Kontakt zu Azra plötzlich ab.

Das sind die Schauspieler im Tatort aus Wien heute

Moritz Eisner: Harald Krassnitzer

Bibi Fellner: Adele Neuhauser

Azra: Mariam Hage

Beka Datviani: Lasha Bakradze

Tinatin Datviani: Mariam Avaliani

Irakli Datviani: Vladimir Korneev

Eva Brunner: Zeynep Buyrac

Wassili: Jevgenij Sitochin

Ernst Rauter: Hubert Kramar

Luka Datviani: Temiko Chichinadze

Mikhail: Marcel Wahab

Kritik und Schnellcheck: So wird der Tatort "Azra" heute

"Abgesehen von der fesselnden Geschichte, die gegen Ende, als alles klar zu sein scheint, mit einer völlig unerwarteten Handlungswende überrascht, ist seine Inszenierung gerade auch wegen der hochwertigen Bildgestaltung bemerkenswert." evangelisch.de

"Tempo, Tiefe und guter sarkastischer Humor gehen hier brillant zusammen. Auch diese Folge hat eine enorme Geschwindigkeit, aber die Verantwortlichen (Buch: Sarah Wassermair, Regie: Dominik Hartl) verstehen es, zentrale Informationen über lange Strecken zurückzuhalten, sodass man mit den Ermittlern im Ungefähren verharrt." Spiegel

"Im spannenden Wiener "Tatort" " Azra" fliegt eine V-Frau bei der Mafia auf, weil Moritz Eisner sich zum Trottel macht. Fremdscham bis zum Schluss." Süddeutsche

"Eisner und Fellner wirken hier, wie in anderen kritischen Situationen, vertraut wie Philemon und Baucis. In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige, sagt ein anderer Wiener, und das tun diese beiden. Was als sehenswerter Mafiathriller beginnt, landet als wahrhafte Moritat auf dem Punkt." FAZ

"Nach dem leisen, sehr feinen Februar-Fall "Was ist das für eine Welt" über eine Generation junger Wiener Hochleistungs-Optimierer, ist "Azra" nun ein klassisches Mafia-Krimistück über Vertrauen und Täuschung. Sehr gelungen sind beide bisherigen Wien-Erzählungen des Krimijahres 2023." Prisma