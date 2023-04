Woche 7 in Puerto Escondido – und dort, wo alle begann, neigt sich Teil 1 der Liebesreise bereits dem Ende zu. 8 Frauen hofften bei der letzten Rosenvergabe in der Bachelorvilla darauf, mit David den nächsten Schritt zu gehen. Am Ende mussten Xenia und Leyla die Villa verlassen.

Enttäuschung am Abend

Zu Beginn der Woche stellten die Ladys fest: Es sind erst zwei Küsse gefallen – das muss sich dringend ändern. Leyla war überzeugt: "Alle guten Dinge sind drei“. Aber ob sie den heißersehnten dritten Kuss auch bekommt? Gelegenheit hatte sie beim Gruppendate, denn gemeinsam mit Rebecca, Jetty, Lisa und Xenia lädt David sie zu einer Surfsession ein. Bei kühlen Drinks am Strand kommen anschließend aber auch Momente der Zweisamkeit nicht zu kurz. Dennoch ist die Enttäuschung am Abend groß, denn: Alle Frauen hatten darauf spekuliert, dass eine von ihnen bleiben darf – doch falschgedacht …

Emotionale Gespräche

Stattdessen hat Alyssa am Abend bei einem romantischen Barbecue die Gelegenheit, David noch einmal näher zu kommen – vor allem auf emotionaler Ebene. So vertraut sie ihm etwa an, dass sie ihre Schwester verloren hat, nachdem diese sich vor einigen Jahren das Leben nahm und gewährt weitere tiefe Einblicke in ihr Innerstes: "Ich fühle mich bei ihm echt sehr sicher. Er gibt mir ein sehr gutes Gefühl mich zu öffnen." Von dem Erlebten, aber auch ihrer Stärke ist der Bachelor sichtlich berührt: "Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit." Trotz schwerer Themen gelingt es den beiden, den Abend in Leichtigkeit ausklingen zu lassen.

"Schwerste Entscheidung bisher"

Nach einer traumhaften Datewoche werden die Frauen vor der letzten Nacht der Rosen in der Bachelorvilla von der Realität eingeholt: Die Gefühle sind groß – die Angst vor gebrochenen Herzen allerdings auch. Und der Abend zeigt, dass die Karten jederzeit neu gemischt werden können und ein Kuss noch lange keine Sicherheit bedeutet. Dass noch immer alles möglich ist und noch längst keine Entscheidung gefallen, macht David einmal mehr deutlich: "Genauso, wie ein Gespräch einen sehr voran bringen kann, kann es vielleicht auch sein, dass ein Gespräch einen vielleicht auch so ein bisschen zurückwirft." Dennoch fällt es ihm schwer, sich auch heute wieder von einer oder gar mehreren Frauen verabschieden zu müssen: "Heute ist wirklich die schwerste Entscheidung seither. Das wühlt mich richtig auf und das tut mir richtig weh." Am Ende mussten Xenia und Leyla die Villa verlassen.

Die neue Folge von "Der Bachelor" können Sie hier bereits auf RTL+ sehen.

Auch in diesem Jahr besprechen Inken Wriedt und Steffi Brungs im offiziellen "Der Bachelor"-Podcast alles rund um David und die Ladys. Wer hat die bessere Strategie? Wer meint es ehrlich und wer will nur spielen? Ganz neu in diesem Jahr sind die Moderationsteams: Erstmals mit dabei sind die Ex-Bachelor Kandidatinnen Mimi Gwozdz und Stephie Stark. Im wöchentlichen Wechsel schauen Steffi mit Mimi und Inken mit Stephie gemeinsam "Der Bachelor" und quatschen über die neueste Folge. Neue Podcast-Episoden gibt’s jeden Mittwochabend direkt nach der TV-Ausstrahlung auf RTL + Musik und ab freitags überall wo es Podcasts gibt.