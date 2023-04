In Folge 8 von "Der Bachelor" verläuft besonders die "Nacht der Rosen" spektakulär. Eine Kandidatin geht auf's ganze. Zahlt sich das aus?

"Diese Datewoche ist außerordentlich besonders" – so viel war für Bachelor David klar, bevor er sich gemeinsam mit seinen sechs Single-Ladys in eine weitere Woche voller Emotionen stürzte. Weg von der Pazifikküste, auf in die pulsierende Kleinstadt Oaxaca hieß es für die datewillige Reisetruppe. Eine aufregende Zeit, von der David sich mehr Klarheit erhoffte. Denn in dieser Woche musste er eine seiner bislang wichtigsten Entscheidungen treffen: Welche Frauen lädt er zu den Dreamdates ein?

Speeddating in Folge 8

"Die letzten Wochen haben gezeigt, dass kleine Momente einfach das kostbarste sind, was wir hier haben", weiß David. Deshalb hat er sich für alle Ladys etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Einzeldate für jede Frau – aber nur drei Minuten Zeit. Wertvolle Minuten, in denen der Bachelor gemeinsame Erinnerungen Revue passieren lassen, aber auch herausfinden wollte, mit welcher Lady er seine Lovestory weiterschreiben kann.

"Darauf kannst du dich nicht vorbereiten"

Unter dem Motto "Liebe geht durch den Magen" lud er am nächsten Tag zum Gruppendate. Gemeinsam mit Jetty, Alyssa und Chiara bereitet er Quesadillas zu. Ein Tag, der einmal mehr eine ungeahnte Wendung nimmt: Denn nachdem die ruhige Jetty den Tag in Zweisamkeit mit dem Bachelor ausklingen lassen darf, scheinen die Karten neu gemischt und Davids Gefühlchaos perfekt: "Das ist krass, was in ein paar Minuten einfach so passieren kann", resümiert er, und weiter: "Ich wusste, dass ich viele verschiedene Emotionen fühlen werde. Aber in diesem Tempo, in diesem Ausmaß und in so einer kurzen Zeit … Da kannst du dich nicht drauf vorbereiten."

Nächster Kuss: Alyssa geht beim Bachelor in die Offensive

Ein ganz besonderes Naturphänomen wartet tags drauf auf Rebecca, Lisa und Angelina. In heißen Quellen mit traumhafter Aussicht genoss der Bachelor die Zeit mit den Frauen – alle drei hatte er bereits ins Herz geschlossen und wollte herausfinden, für welche von ihnen es vielleicht ein wenig höherschlägt.

Spektakuläre Nacht der Rosen

Am Ende der Woche stand schließlich eine ereignisreiche 8. Nacht der Rosen bevor. David ahnt davon zunächst nichts – bis Rebecca ihn beiseite nimmt und ihm etwas offenbart, das ihn sprachlos zurücklässt: Als Rebecca sieht, dass nur vier Blumen in der Vase stehen, geht sie auf's Ganze. Im Einzelgespräch mit David verrät sie, dass ein falsches Spiel treibe. David wirkt sichtlich geschockt und entmutigt, stellt alles infrage. Nachdem er seine ersten drei Rosen an Angelina, Lisa und Henriette vergeben hatte, stieg die Spannung. Nach einer langen Wartepause vergibt der Bachelor die finale Rose an Chiara. Rebecca muss selbst die Koffer packen. Auch für Alyssa ist die Reise zu Ende.