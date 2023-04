Beim Bachelor hoffen heute acht Frauen bei der letzten Rosenvergabe in der Bachelorvilla darauf, mit David den nächsten Schritt zu gehen. Wer kommt weiter?

Neue Folge "Bachelor" heute bei RTL: Acht Frauen hoffen bei der letzten Rosenvergabe in der Bachelor-Villa darauf, mit David den nächsten Schritt zu gehen. Für wen geht die Reise weiter und welche Frau(en?) sind raus im Kampf um sein Herz?

Darum geht es heute bei "Der Bachelor" bei RTL

Zu Beginn der Woche stellen die Bachelor-Kandidatinnen fest: Es sind erst zwei Küsse gefallen – das muss sich dringend ändern. Leyla ist überzeugt: „Alle guten Dinge sind drei“. Aber ob sie den heißersehnten dritten Kuss auch bekommt? Gelegenheit hätte sie beim Gruppendate, denn gemeinsam mit Rebecca, Jetty, Lisa und Xenia lädt David sie zu einer Surfsession ein. Bei kühlen Drinks am Strand kommen anschließend aber auch Momente der Zweisamkeit nicht zu kurz.

Was ist die Überraschung heute bei "Der Bachelor"?

Die Enttäuschung am Abend ist groß, denn alle Frauen hatten darauf spekuliert, dass eine von ihnen bleiben darf. Stattdessen hat Alyssa am Abend bei einem romantischen Barbecue die Gelegenheit, David noch einmal näher zu kommen – vor allem auf emotionaler Ebene. Trotz schwerer Themen gelingt es den beiden, den Abend in Leichtigkeit ausklingen zu lassen. Macht ein Kuss das Date am Ende perfekt?

Am nächsten Tag darf sich eine weitere Frau auf Zeit zu zweit freuen: Angelina bekommt ihr langersehntes Einzeldate und wird von David in eine Welt aus 1001 Nacht entführt. Für sie ist klar: „Wenn die Situation passt, wenn wir das beide fühlen, wenn die Stimmung da ist, dann wäre ich einem Kuss nicht abgeneigt.“ Wird der richtige Moment für beide kommen?

Letzte Nacht der Rosen bei "Der Bachelor 2023"

Nach einer traumhaften Datewoche werden die Frauen vor der letzten Nacht der Rosen in der Bachelorvilla von der Realität eingeholt: Die Gefühle sind groß – die Angst vor gebrochenen Herzen allerdings auch. Und der Abend zeigt, dass die Karten jederzeit neu gemischt werden können und ein Kuss noch lange keine Sicherheit bedeutet. Dass noch immer alles möglich ist und noch längst keine Entscheidung gefallen, macht David einmal mehr deutlich: „Genauso, wie ein Gespräch einen sehr voran bringen kann, kann es vielleicht auch sein, dass ein Gespräch einen vielleicht auch so ein bisschen zurückwirft.“ Dennoch fällt es ihm schwer, sich auch heute wieder von einer oder gar mehreren Frauen verabschieden zu müssen: „Heute ist wirklich die schwerste Entscheidung seither. Das wühlt mich richtig auf und das tut mir richtig weh.“

Wann kommt die nächste Bachelor-Folge im TV und als Stream?

RTL zeigt die neue Folge von "Der Bachelor" heute am Mittwoch, 12. April, ab 2015 Uhr. Bei RTL+ gibt es die Folge bereits als Stream zu sehen.