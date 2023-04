Vor dem großen Finale geht es nochmal heiß her an der Copa Cabana. Bei den "Dreamdates" in Rio de Janeiro kommen die vier verbliebenen Kandidatinnen dem "Bachelor" David nochmal ganz nah.

Bei den "Dreamdates" an der Copacabana wurden nochmal heiße Küsse ausgetauscht. Bei den Traumdates wurden die Gefühle bei David Jackson für die Kandidatinnen immer intensiver. Das machte die Entscheidung in der Nacht der Rosen nicht gerade leichter.

Leidenschaftliche Küsse bei den "Dreamdates" in Folge 9

Der "Bachelor" ist bis über beide Ohren verliebt. Und zwar in vier Frauen. Von den einst 23 Kandidatinnen sind nur noch Jetty, Angelina, Chiara und Lisa übrig. Anglina ist die erste, die mit David aufs "Dreamdate" darf. Bei einer Bootsfahrt aufs Meer hinaus genießt die 28-Jährige mit dem "Bachelor" romantische Stunden mit Perlwein und Geknutsche. Die Gefühle zwischen den beiden sind schon stark und David gibt nach einem romantischen Wiesenpicknick zu "schon leicht verknallt" zu sein.

Bei Chiara waren die Gefühle nicht so klar. Obwohl David in den vergangenen Wochen große Zuneigung zu der 26-Jährigen verspürte, hat Kandidatin Rebecca zuvor leichte Zweifel gesät. Die EX-Kandidatin hatte David gegenüber behauptet, dass Chiara nur wegen der Show und nicht wegen ihm bei der Sendung mitmachen würde. Nach einer Sightseeing-Fahrt mit einer der ältesten Straßenbahnen der Welt konfrontiert David Chiara mit den Vorwürfen. Die reagiert schockiert und verletzt. "Solche Lügen zu verbreiten ist ganz schwach. Ich bin in erster Linie wegen David hier", so die Münchnerin empört. Damit wurden die Zweifel beim Bachelor beseitigt.

Beim dritten Dreamdate kam dann die sonst so zurückhaltende Jetty mal aus sich heraus. Hier gab es in erster Linie ernste und tiefgründige Gespräche zwischen der Kandidatin und David. Es ging unter anderem um Kinderwunsch, Vertrauen und Loyalität. Nach nicht enden wollenden Küssen können sich die Blondine und der 32-Jährige nur schwer voneinander trennen.

Trotz leidenschaftlicher Küsse beim "Dreamdate" musste Jetty zwei Folgen vor dem Finale die Koffer packen. Für die nachdenkliche Blondine gab es leider keine Rose. RTL

Auch mit der letzten verbliebenen Kandidatin Lisa verbringt David ein paar schöne Stunden. Bei einem Helikopter-Flug teilt sich der Bachelor mit der Potsdamerin eine Tafel Schokolade, die Lisa ihm beim ersten Kennenlernen mitgebracht hatte. Die Kandidatin findet es "cute", dass David die Tafel aufbewahrt hatte. Auch dieses Dreamdate endete mit leidenschaftlichen Küssen.

Gefühlschaos beim Bachelor vor der Rosenvergabe

Nach den Traum-Dates hat nun David Jackson die Qual der Wahl. Der Bachelor hat sich jedoch in alle vier Frauen total verknallt. "Ich weiß nicht weiter", klagt er und verfällt kurz in eine Schockstarre. Pünktlich zur Nacht der Rosen kann sich David aber noch zusammenreißen und eine Entscheidung fällen. Leer ausgegangen ist Jetty. Sie muss zwei Folgen vor dem Finale die Koffer packen. Sauer ist die nachdenkliche Blondine wegen der Entscheidung allerdings nicht. "Wenn er für andere Frauen mehr empfindet, dann ist das völlig ok", so Jetty, bevor sie erhobenen Hauptes die Show verlässt.

Homedates mit Angelina, Chiara und Lisa

Angelina, Chiara und Lisa kämpfen jetzt also um die letzte Rose. Als nächstes geht es für die drei letzten Kandidatinnen zurück nach Deutschland. Dort gibt es dann die "Homedates" mit Bachelor David Jackson. Dann entscheidet sich, welche beiden Damen im Finale um das Herz des "Bachelors" kämpfen werden.