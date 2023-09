Bei Hart aber fair heute (4.9.) im Ersten sprechen Moderator und Gäste über die Probleme der Deutschen Bahn. Wer ist mit dabei? Hier alle Infos zur Sendung am Abend.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 4.9.23

Berthold Huber, Vorstand für Infrastruktur bei der Deutschen Bahn

Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium

Fatma Mittler-Solak, Moderatorin des “ARD-Buffet”, Presenterin der Doku "Besser Bahnfahren!"

Sarah Bosetti, Autorin

Prof. Dr. Christian Böttger, Professor für Verkehrswesen an der Hochschule für Technik in Berlin

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

(Montag, 4.9.) im Ersten beschäftigt sich mit dem Zustand der Deutschen Bahn. Hier der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Berlin, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

"Zu spät, zu schlecht, zu teuer: Warum ist die Bahn so kaputt?", lautet das Thema der Sendung heute. Sie kommt direkt im Anschluss an die Dokumentation "Besser Bahnfahren": Die Bahn soll das Verkehrsmittel einer klimafreundlichen Zukunft werden. Warum leidet sie dann immer noch an Fehlern der Vergangenheit? Helfen einzelne Reformen, viele Milliarden? Oder braucht es einen kompletten Neustart? Die Diskussion nach der Dokumentation. Diese Fragen wollen Moderator Louis Klamroth und Gäste besprechen.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt heute zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Berlin, kann auch hier in der Mediathek als kostenloser Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer schon vor der Sendung kommentieren und Fragen stellen können, ist ebenfalls auf der Seite zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Klamroth ist mit seiner Sendung in einer Reihe mit anderen wichtigen TV-Talkerin wie Markus Lanz oder Anne Will. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben". Privat ist Moderator Louis Klamroth mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert.