Bei Anne Will geht es heute im Ersten um das Aus für Gasheizungen. Hier ihre Gäste am Sonntag, 23. April 2023.

Gäste und Thema bei Anne Will heute: Die bekannte Talkerin beschäftigt sich in ihrer Sendung am Sonntagabend mit dem geplanten Aus für Gasheizungen. Dazu diskutieren fünf Gäste mit.

Anne Will heute: Das sind die Gäste am 23.4.23

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Jens Spahn (CDU), Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Kai H. Warnecke, Präsident Zentralverband Haus & Grund Deutschland e.V.

Hermann-Josef Tenhagen, Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur „Finanztip“

Ann-Kathrin Büüsker, Hauptstadtkorrespondentin u.a. für Klima- und Energiepolitik Deutschlandfunk

Das ist das Thema heute bei Anne Will im Ersten

Heizen in Deutschland soll klimafreundlich werden. Aber wie? Die Bundesregierung hat sich jetzt geeinigt: Von kommendem Januar an sollen möglichst alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Über Ausnahmen, Übergangsregelungen und Förderungsmöglichkeiten wurde bis zuletzt gerungen. Und das Ringen geht weiter. Reichen Fachpersonal und Material, um die Pläne der Bundesregierung in den kommenden Jahren umzusetzen? Ist das Förderkonzept zum Einbau klimafreundlicher Heizungen ausreichend? Gleichzeitig verschärft sich die Wohnungskrise in Deutschland: Führt die Wärmewende dazu, dass Wohnen teurer wird und sich der Traum vom Eigenheim für viele nicht erfüllen kann? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste klären.

Wann kommt Anne Will heute?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr direkt nach dem Tatort im Ersten.

Gibt es einen kostenlosen Livestream zu Anne Will in der Mediathek?

Ja, Anne Will kann kostenlos als Stream in der Das Erste-Mediathek angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.