Die mittlerweile legendäre Hellseherin Baba Wanga hat für 2024 eine Reihe von Ereignissen vorhergesagt. Die meisten davon sind eher düster.

Die verstorbene Hellseherin Baba Wanga hat für das kommende Jahr eine Reihe von eher düsteren Vorhersagen hinterlassen. Die Prophezeiungen der Bulgarien gelten als besonders zuverlässig.

Baba Wanga: Prophezeiungen waren immer wieder korrekt

Unter anderem soll die 1996 gestorbene Baba Wanga für das Jahr 2016 das Ende Europas vorhergesagt haben. Tatsächlich verließ Großbritannien in diesem Jahr mit dem Brexit die Europäische Union. Außdem - so berichten verschieden Medien - lag sie mit angeblich mit den Terroranschlägen auf das World Trade Center und mit dem Ukrainekrieg richtig.

Das sagt Baba Wanga für das Jahr 2024 vorher

Für das kommende Jahr 2024 hat Baba Wanga wohl ebenfalls einige Vorhersagen hinterlassen. So soll die bulgarische Hellseherin einen Anschlag auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin prognostiziert haben. Außerdem warnte sie vor der Bedrohung durch biologische Waffen, die von einem großen Land eingesetzt oder zumindest getestet werden sollen. Laut Baba Wanga soll zudem die Gefahr von terroristischen Anschlägen in Europa zunehmen.

Auch positive Entwicklungen prophezeit

Nicht alle Prophezeiungen von Baba Wanga sind allerdings so düster. Für 2024 sagte die Seherin auch einen bedeutenden Fortschritt in der Medizin voraus. Diese sollen Medienberichten die Bereiche Alzheimer und Krebs betreffen.

Nur wenige schriftliche Prophezeiungen von Baba Wanga

Das Problem mit den Visionen von Baba Wanga: Es gibt nur wenige niedergeschriebene Prophezeiungen. Die meisten Vorhersagen wurden mündlich weitergeben und sind somit immer aus "zweiter Hand".

Baba Wanga wurde im heutigen Nordmazedonien geboren

Baba Wanga hieß mit bürgerlichem Namen eigentlich Wangelia Pandewa Guschterowa und wurde am 31. Januar 1911 im Osmanischen Reich geboren. Heute gehört der Geburtsort Ostromdscha (Strumica) zu Nordmazedonien. Sie starb am 11. August 1996 in Sofia in Bulgarien.

Nach Erblindung entsteht Kult um Baba Wanga

Baba Wanga wurde bereits in jungen Jahren zur Halbwaise und soll im Alter von 13 Jahren während eines Wirbelsturms schwer verletzt worden sein. Bis zum Alter von 16 Jahren verlor sie das Augenlicht. Anfang April 1941 machte sie ihre erste Prophezeiung öffentlich und behauptete, dass ihr ein strahlender Reiter mehrere Visionen geschenkt habe. Am 6. April begann dann der Feldzug der deutschen Wehrmacht gegen Jugoslawien. Im Laufe der Jahre entwickelte sich ein gewisser Kult um Baba Wanga.

Angeblich 80 Prozent richtige Prophezeiungen

In den 1960er Jahren wurden die Fähigkeiten von Baba Wanga an der bulgarischen Akademie der Wissenschaften untersucht. Dabei soll Baba Wanga beim Auffinden vermisster Angehöriger eine angebliche Trefferquote von 80 Prozent erzielt haben.