Am morgigen Mittwoch geht es wieder los: "Das Große Backen" startet auf Sat.1 in die elfte Staffel. Alle wichtigen Infos zu den Sendeterminen, Kandidaten und Ablauf in dieser Staffel gibt es hier im Überblick.

Alles beim Alten bei der Jury und der Moderation

Wie immer wird "Das Große Backen" von Enie van de Meiklokjes auch in der Jury gibt es keine Änderungen. Wie schon in den vergangenen Jahren nehmen die Tortendeko-Königin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und der mehrfache "Patissier des Jahres" Christian Hümbs die Leckereien der Hobbybäcker und -bäckerinnen unter die Lupe.

Prominente Gäste

Auch in dieser Staffel geben sich Prominente Gastjuroren in "Das große Backen" die Ehre. So traten im vergangenen Jahr die "The Taste"-Ikone Tim Raue oder die Gewinnerin von "Das Große Promi-Backen 2022", Rebecca Mir in der Show auf. Auf welche Gastjuroren sich die Zuschauer dieses Jahr freuen dürfen verrät Sat.1 noch nicht.

Wann wird "Das Große Backen 2023" ausgestrahlt?

Was Sat.1 allerdings schon verrät sind die Sendezeiten. Hier die Termine im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 30. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 2: Mittwoch, 06. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 3: Mittwoch, 13. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 4: Mittwoch, 20. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 5: Mittwoch, 27. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 6: Mittwoch, 04. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 7: Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 8 - das große Finale: Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Wer die Folgen verpasst, kann sie auf der Sat.1 Mediathek oder auf Joyn nachholen. Zusätzlich werden sie auch im Free-TV auch wiederholt.

Wie läuft "Das Große Backen" ab?

In der Show müssen die Kandidaten in jeder Folge drei Aufgaben bewältigen. Als besondere Herausforderung gilt dabei die sogenannte "Technische Prüfung". Dabei geben die Juroren den Kandidatinnen und Kandidaten bereits abgemessene Zutaten. Die Hobbybäcker müssen dann ein Rezept haargenau nachbacken um das von der Jury vorgegebene Ergebnis zu erzielen. Nach jeder Backaufgabe bewerten die Juroren Geschmack, Optik, Technik und Schwierigkeitsgrad des fertiggestellten Gebäcks und vergeben jeweils bis zu 20 Punkte. Am Ende der Show muss der Kandidat oder die Kandidatinmit den wenigsten Punkten die Show verlassen. Dem Sieger winken 10.000 Euro Preisgeld und der goldene Cupcake.

Wer hat "Das Große Backen" bereits gewonnen?

Diese Kandidaten und Kandidatinnen durften den goldenen Cupcake schon nach Hause nehmen:

Raheem Haidar (Staffel 10)

Hannes Güther (Staffel 9)

Laura Bochinski (Staffel 8)

Tamara Westerfeld (Staffel 7)

Susanne Breyer (Staffel 6)

Patrick Dörner (Staffel 5)

Agnes Linsen (Staffel 4)

Monika Triebenbacher (Staffel 3)

Jil Waxweile (Staffel 2)

Heike Kahnt (Staffel 1)

Die Kandidaten der elften Staffel

Diese Kandidaten kämpfen in der elften Staffel um den goldenen Cupcake:

Monika (32), 93466 Chamerau (Bayern), Krankenschwester

Tom (21), 99334 Wachsenburg/Kirchheim (Thüringen), Student

Sabine (64), 64354 Reinheim (Hessen), Rentnerin

Katharina (36), 59558 Lippstadt (NRW), Hausfrau

Erika (21), 6025 Neudorf (Schweiz), Auszubildende

Isabel (32), 12057 Berlin, Verwaltungsfachangestellte

Isabella (21), 30455 Hannover (Niedersachsen), Regionsinspektorin

Sandra (37),47495 Rheinberg (NRW), Sachbearbeiterin

Theodor (43), 79415 Bad Bellingen (Baden-Württemberg), Education Manager

Thomas (44), 80539 München (Bayern), Patentprüfer

Im vergangenen Jahr hat auch eine Kandidatin aus dem Allgäu für Aufsehen gesorgt. Christa aus Immenstadt hat es mit Erfindungsreichtum und Back Know-How 2022 bis ins Finale geschafft. Leider wurde sie nur zweite.