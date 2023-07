Die Sängerin Coco Lee ist tot. Sie war die Stimme von Disney's "Mulan". Die Familie gab die Todesursache bekannt.

In diesem Text berichten wir über einen Selbstmord-Versuch. Menschen, die das belasten könnte, finden am Ende des Textes Informationen zu kostenlosen und anonymen Beratungsstellen.

Coco Lee ist tot. Die Sängerin ist im Alter von 48 Jahren gestorben, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Familie der Sängerin berichten. Lee verlieh der Disney-Figur "Mulan" ihre Stimme. Den Berichten zufolge litt die Sängerin unter Depressionen und war deshalb auch in professioneller Behandlung.

"Mulan"-Sängerin Coco Lee stirbt im Krankenhaus

Ihr Zustand soll sich seit Monaten verschlechtert haben. Am Sonntag soll sie einen Selbstmordversuch unternommen haben. Daraufhin wurde die gebürtige Chinesin ins Krankenhaus gebracht, wo sie ins Koma fiel. Doch die Rettungsversuche waren vergeblich. Coco Lee starb am Mittwoch in der Klinik.

Coco Lee war aber nicht nur die Stimme von "Mulan". Im Jahr 2000 sang sie den Song "A Love Before Time" für den Film "Tiger and Dragon" und trat damit bei den Oscars auf. Mit ihrem Lied "Do You Want My Love" landete sie im Jahr 2000 in den australischen und neuseeländischen Charts sowie in den US-Dance-Club-Song-Charts. 2016 siegte sie in der chinesischen TV-Castingshow "I am a Singer".

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.