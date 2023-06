In der Juli-Ausgabe des Playboy ziert Ex-Spielerfrau Cathy Hummels dieses Mal das Cover. In einem Interview mit dem Playboy spricht sie über Body Shaming und ihren neuen Lebensabschnitt nach der Scheidung von BVB-Spieler Mats Hummels.

Influencerin, Moderatorin, Unternehmerin, Ex-Spielerfrau und jetzt sogar Cover-Girl für den Playboy. Cathy Hummels (35) beginnt mit Aktbildern einen neuen Lebensabschnitt. In der Juli-Ausgabe des Playboy ziert sie jetzt sogar das Cover. Für Hummels ist das Shooting eine Art Befreiungsschlag. "Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich stehe zu mir und bin dankbar, dass ich nach den harten Jahren, die ich hinter mir habe, nun gesund bin. Ich sehe das Shooting als Neustart und habe Lust, ihn gemeinsam mit euch zu wagen", sagte die 35-Jährige im Playboy-Interview.

Schwere Zeit nach Scheidung

Cathy Hummels hat sich nach vielen Jahren Ehe im Dezember 2022 vom BVB-Star Mats Hummels scheiden lassen. Die Beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Die Trennung hatte dabei nicht nur psychische, sondern auch körperliche Auswirkungen, wie sie dem Playboy gegenüber erzählt. Durch die Scheidung habe sie gemerkt, wie sehr auch ihr Körper gelitten hat und wie "psychosomatisch" sie sei. "Ich habe wirklich abgebaut", sagt Hummels. Jetzt sei sie zufrieden und stolz auf ihren Körper. Nach ihrer Scheidung wolle sich Cathy Hummels wieder öfters sexy zeigen. "Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin, noch ein bisschen öfter", sagt die 35-Jährige.

Mit den freizügigen Bildern setzt die 35-Jährige ein Statement gegen Body Shaming und feiert ihren neuen Lebensabschnitt. picture alliance/dpa/PLAYBOY Deutschland Juli 2023 | Ana Dias

Fotoshooting gemeinsam mit Schwester

Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Vanessa stand Cathy Hummels im Mai auf den kanarischen Inseln vor der Kamera. Dieses Shooting habe die 35-Jährige dem Playboy zufolge auch mit einem Statement gegen Body Shaming in Verbindung gebracht. Sie und ihre ein Jahr jüngere Schwester haben beide Kinder zur Welt gebracht, "natürlich hinterlässt das Spuren", so Hummels. "Wir Frauen sollten uns auf das konzentrieren, was wir selbst an uns mögen und uns nicht mit anderen vergleichen". Hummels zufolge sei eine Frau, die Selbstvertrauen ausstrahlt, das Schönste auf der Welt.

Wie sieht Cathy Hummels Traummann aus?

Im Interview kam auch das Thema neue Partnerschaft auf. Einem Bericht der dpa zufolge müsse der neue Mann in ihrem Leben "Humor, Loyalität und Ehrlichkeit" mitbringen, sagte Hummels. Was die Optik betrifft sei ihr nur wichtig, das er groß ist. Besonders die Schauspiel-Brüder Chris und Liam Hemsworth würden ihr gefallen. Die 35-Jährige würde sogar beide nehmen, wie sie dem Playboy verriet.