Die Familie von Rapper Bushido wächst. Seine Frau Anna-Maria Ferchichi ist wieder schwanger. Und das bereits mit ihrem neunten Kind.

Der Rapper Bushido wird erneut Vater. Seine Frau Anna-Maria Ferchichi ist wieder schwanger. Die beiden haben am Mittwoch ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest in ihrer Instagram-Story gepostet.

"Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt (man) so eine Nachricht", schreibt Bushido dazu.

Anna-Maria Ferchichi schwanger: Bushidos Familie wächst

Damit wächst die Großfamilie des Berliner Rappers weiter an. Es wäre bereits sein achtes Kind. Seine Frau Anna-Maria bekommt damit ihr neuntes Kind. Die 41-Jährige hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Komplikationen bei der letzten Schwangerschaft von Anna-Maria

Zuletzt bekam das Paar im November 2021 Nachwuchs. Damals kamen Drillinge zur Welt. Ganz ohne Komplikationen verlief die Schwangerschaft allerdings nicht. Es herrschte der Verdacht, dass eines der Mädchen eine schwerwiegende Behinderung haben könnte. Dann platzte auch noch vorzeitig eine Fruchtblase, was die Gefahr einer Fehlgeburt erhöhte.

Am Ende ging alles aber doch gut aus: Per Kaiserschnitt kamen letztendlich drei gesunde Mädchen zur Welt.

Bushido geriet in den letzten Jahren wegen eines Konflikts mit dem Abou-Chaker-Clan immer wieder in die Schlagzeilen. Im April errang er vor Gericht einen Sieg gegen seinen Ex-Manager: Dieser muss 2,2 Millionen Euro an Bushido zahlen.

