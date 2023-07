Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Bushido bekommen doch kein neuntes Kind. Die Sorgen, die Bushidos Frau von Anfang an hatte, haben sich jetzt bestätigt.

Eine traurige Nachricht verkündete Anna-Maria Ferchichi jetzt auf Instagram. Sie und Rapper Bushido werden nun doch nicht zum neunten Mal Eltern. "Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut", informierte die 41-Jährige ihre Fans. "Das heißt, ich habe eine Fehlgeburt wahrscheinlich."

Anna-Maria Ferchichi: "Wir werden kein neuntes Baby haben"

Allerdings sei ihr HCG-Wert weiter gestiegen, sagte Ferchichi. Anhand dieses Wertes können Ärzte feststellen, ob eine Frau schwanger ist. Das Hormon wird nämlich nur von gesunden Schwangeren gebildet. Deshalb deuten positive HCG ( humanes Choriongonadotropin)-Werte immer auf eine Schwangerschaft hin. Die Schwester der Pop-Sängerin Sarah Connor rätselt deshalb, ob es sich vielleicht doch, um eine Eileiter-Schwangerschaft handelt. "Ich bin irgendwie nicht wirklich schlauer, außer zu wissen, dass es nicht intakt ist und wir kein neuntes Baby haben werden."

Bei Anna-Maria Ferchichis Schwangerschaft 2021 gab es schon Probleme

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich Ferchichi Sorgen wegen ihrer Schwangerschaft gemacht. Schon bei ihrer letzten Schwangerschaft hatte es Probleme gegeben. Die Ärzte hatten den Verdacht, dass eines der drei Mädchen eine schwerwiegende Behinderung haben könnte. Dann platzte auch noch vorzeitig eine Fruchtblase, was die Gefahr einer Fehlgeburt erhöhte. Am Ende ging alles aber doch gut aus: Per Kaiserschnitt kamen im November 2021 letztendlich drei gesunde Mädchen zur Welt.

Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido sind Eltern von acht Kindern

Seit 2011 ist Anna-Maria Ferchichi mit dem Rapper Bushido zusammen. Das Paar heiratete im Mai 2012. Ferchichi brachte einen Sohn aus erster Ehe in die Beziehung mit. Im Juli 2012 kam das erste Kind der beiden, eine Tochter, zur Welt. Im November 2013 wurden Ferchichi und Bushido Eltern von Zwillingen, einem Jungen und einem Mädchen. Im Sommer 2015 kam ein weiterer Sohn zur Welt. Zusammen mit den Drillingsmädchen ist Bushido Vater von acht Kindern, sieben davon leibliche.

Bushido lebt zusammen mit Anna-Maria Ferchichi und ihren Kindern in Dubai.