Wann ist 2024 Brückentag in Bayern? Auch kommendes Jahr machen es Feiertage im Kalender möglich, auchv mit wenig Urlaubstagen richtig lange frei zu machen. Und: 2024 wird besonders arbeitnehmerfreundlich.

Die Brückentage 2024 haben eine Besonderheit, die es so nur alle paar Jahre gibt: Da ungewöhnlich viele Feiertage kommendes Jahr unter der Woche sind, lassen sich auch besonders gut Brücken bauen. Wer geschickt plant, kann damit seine freien Tage 2024 mehr als verdoppeln. Hier alle Infos zu den Feiertagen und möglichen Brückentagen 2024.

Brückentage 2024: Welche Feiertage bieten sich an?

Bayern hat bekanntlich die meisten Feiertage in Deutschland. Um sie herum lassen sich mit etwas Geschick und ein paar investierten Urlaubstagen viele Wochenenden verländern. so fallen die Feiertage kommendes Jahr:

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2024 (Samstag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Fronleichnam: 30.05.2024 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Mariä Himmelfahrt: 15.08.2024 (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Allerheiligen: 01.11.2024 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

Kalender: Wann sind Brückentage 2024 und wie plane ich den Urlaub?

Brückentage im Januar 2024: Der Neujahrstag fällt auf einen Montag. Wer also zwischen 30. Dezember und 7. Januar 2024 vier Urlaubstage (2.1. bis 5.1) investiert, hat gleich neun Tage am Stück frei.

Brückentage an Ostern im März 2024: Karfreitag am 29. März 2024 und Ostermontag 01. April 2024, bieten sich ebenfalls für eine Brücke an: Wer von Dienstag bis Freitag vier Tage Urlaub nimmt, hat zehn Tage lang frei.

Brückentage rund um den 1. Mai 2024: Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt 2024 auf einen Mittwoch. Wer also vom 29. April bis Freitag, 3. Mai, Urlaub nimmt, bekommt für vier Urlaubstage neun Tage frei.

Auch interessant für dich: Mehr Regen, etwas Sonne

Wetter im Allgäu: Hitze am Donnerstag und ab Freitag regnerisch

Auch Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 9. Mai, bietet sich fürs Brücken bauen an: Wer am Freitag darauf Urlaub nimmt, macht vier Tage am Stück frei.

Brückentage rund um Pfingsten und Fronleichnam 2024: Aus acht mach 16 - Pfingsten in Bayern ist wie so häufig ein Paradies für Brückenbauer. Durch Pfingstmontag am 20. Mai und Fronleichnam am 30. Mai entstehen zwei kurze Arbeitswochen. Wer also vom 21. Mai bis 31 Mai acht Urlaubstage investiert, hat 16 Tage am Stück frei.

Brückentage rund um Mariä Himmelfahrt: Der Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15.8. fällt 2024 auf einen Donnerstag - die perfekte Brücke wenn man am Freitag, 16.8., einen Urlaubstag nimmt.

Brückentage rund um den Tag der Deutschen Einheit: Der 3. Oktober fällt 2024 auf einen Donnerstag. Wer den Brückentag Freitag frei nimmt, freut sich über vier freie Tage am Stück.

Brückentage an Allerheiligen 2024: Allerheiligen fällt kommendes Jahr auf einen Freitag. Mit vier Urlaubstagen vorher gibts neun Tage am Stück frei, anderenfalls zumindest ein langes Wochenende.

Brückentage an Weihnachten 2024: Das Weihnachtsfest kommendes Jahr ist sehr arbeitnehmerfreundlich, denn 1. Weihnachtsfeiertag und 2. Weihnachtsfeiertag fallen auf Mittwoch und Donnerstag. Wer vorher und nachher insgesamt drei Tage Urlaub nimmt, hat neun freie Tage am Stück.

Hinweis: Die Zahl der freien Tage am Stück gilt für Arbeitnehmer, die am Samstag frei haben.