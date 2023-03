Für einige Eltern einer Schule im US-Bundesstaat Florida ist Michelangelos David-Statue offenbar nichts weiter als billige Pornografie. Ein Bild davon soll eine Lehrerin den Job gekostet haben.

Ist das Kunst oder Porno? Darüber diskutiert mittlerweile die ganze USA. Es geht um die weltberühmte David-Statue vom weltberühmten Renaissance-Künstler Michelangelo. Eine Schuldirektorin in Florida hatte das Bild der Statue im Kunstunterricht den Schülerinnen und Schülern gezeigt. Einige Eltern waren damit überhaupt nicht einverstanden. Für diese Eltern ist die Skulptur des nackten David mitsamt Blick auf seinen Penis schlicht Pornografie. Medienberichten zufolge musste die Lehrerin jetzt ihren Posten räumen.

Unverständnis bei Kunstexperten und Touristen

"Es ist sehr seltsam, dass die Ikone der Renaissance als Pornografie bezeichnet wird. Man muss unterscheiden zwischen Nacktheit und Pornografie, und das ist absolut nicht dasselbe", sagt Cecilie Hollberg, Direktorin der Galleria dell'Academica, dem großen Kunstmuseum in Florenz (Italien), in dem die David-Statue von Michelangelo ausgestellt ist. In Florenz sorgt der Fall auch bei Touristen aus den USA für Unverständnis. Ein Mann aus Seattle erklärt: "Es tut mir unendlich leid für die Kinder, die das nicht aus der Perspektive der Schulleiterin zu sehen bekommen. Es ist traurig und ich bin froh, dass ich nicht dort wohne." Eine Studentin aus Ohio:: "Ich habe gerade den Artikel darüber gesehen. Es ist Teil der Geschichte, ich weiß nicht wie man dazu 'Porno' oder 'pornografisch' sagen kann.

Michelangelos David: Weltberühmte Statue in weltberühmtem Museum

Das Museum Galleria dell'Academica in Florenz gehört laut dpa - vor allem wegen der bekannten David-Skulptur - zu den meistbesuchten Museen in Italien. Die Marmorstatue entstand zwischen 1501 und 1504. Im 16. Jahrhundert schmückte sie zunächst den Eingang des florentinischen Palazzo Vecchio - seit 1873 wird sie in dem Museum aufbewahrt. Michelangelos Skulptur zeigt den biblischen David in dem Moment, in dem er mit der Steinschleuder den Kampf gegen den Riesen Goliath aufnehmen will.