Eine lebensbedrohliche Situation kann jeden von uns jederzeit treffen: Ein Unfall, eine Krankheit oder ein plötzlicher Zusammenbruch. Vor allem bei Bewusstlosigkeit entscheiden oft Sekunden über Leben und Tod. Doch was muss ich tun, wenn ich einen bewusstlosen Menschen finde? Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Oberallgäu hat dazu in einer Pressemitteilung wertvolle Tipps veröffentlicht.

Eine Person gilt als bewusstlos, wenn sie sich nicht mehr auf Ansprache und auf Reize reagieren kann. In einer solchen Situation besteht akute Lebensgefahr, da natürliche Schutzreflexe ausgeschaltet sind. Daher ist es wichtig, so schnell wie möglich zu handeln.

Schnelles Handeln von größter Wichtigkeit

Das weiß auch Frank Schönmetzler, Leiter der Breitenausbildung bemi BRK Kreisverband Oberallgäu. "Es ist von größter Wichtigkeit, im Falle einer Bewusstlosigkeit schnell zu handeln". Durch gezieltes Befragen können wertvolle Informationen gesammelt werden und durch eine stabile Seitenlage könne Schönmetzler zufolge verhindert werden, dass Flüssigkeiten in die Atemwege geraten.

Wie erkenne ich Bewusstlosigkeit?

Schönmetzler erklärt auch, wie man eine bewusstlose Person erkennt und was zu tun ist, wenn man eine solche Person findet: "Keine Reaktion auf deutliche Ansprache und vorsichtiges Rütteln an den Schultern sowie erschlaffte Muskulatur sind Indizien für Bewusstlosigkeit. Bei Bewusstlosigkeit sollte man sofort laut "Hilfe" rufen, die Atmung prüfen und im Notfall den Notruf 112 wählen". Wenn man eine bewusstlose Person findet sollte laut BRK Oberallgäu zunächst ihr Bewusstsein überprüft werden. Gibt es keine normale Atmung, muss man sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen. Wichtig ist auch, die Atemwege freizumachen und die betroffene Person in eine stabile Seitenlage zu bringen.

Hier nochmal die wichtigsten Schritte im Überblick:

Betroffene Person ansprechen und anfassen, um Bewusstsein zu überprüfen.

Bei Bewusstlosigkeit laut um Hilfe rufen, um Umstehende auf denNotfal aufmerksam zu machen.

Atmung prüfen!

Falls normale Atmung vorhanden: stabile Seitenlage, dann Notruf 112.

Betroffene Person zudecken

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreuen und beobachten, wiederholt Bewusstsein und Atmung prüfen!

Atemwege freimachen durch Neigen des Kopfes nach hinten bei gleichzeitigem Anheben des Kinns.

Sehen, Hören und Fühlen

Sehen, ob der Brustkorb sich hebt und senkt.

Ohr über Mund und Nase des Betroffenen legen und hören, ob Atemgeräusche vorhanden sind.

Dabei mit der Wange prüfen, ob Luftstrom des Betroffenen fühlbar ist.

Die Atmung höchstens zehn Sekunden kontrollieren

Nachdem man den Kopf der betroffenen Person in die oben genannte Lage gebracht hat, muss eine Atemkontrolle durchdurchgeführt werden:

Wer mehr über Erste-Hilfe erfahren will, kann beim BRK Kreisverband Oberallgäu einen Kurs belegen. Der BRK bietet regelmäßig Erste-Hilfe-Ausbildungen an, in denen genau diese lebensrettenden Maßnahmen vermittelt werden. Die Teilnehmer lernen, wie sie im Notfall richtig reagieren und somit Leben retten können.